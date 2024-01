ENTREVISTA: Paola Sasso, la locutora mexicana que está conquistando el corazón latino en EU

A partir del 4 de enero, la exitosa locutora fitness, Paola Sasso conduce el morning show de habla hispana más escuchado de EU junto a Raúl Molinar y Andrés Maldonado: ‘El bueno, La mala y El feo’.

Seguramente recuerdas la voz de Paola Sasso junto a Poncho Yezka en el Debraye, el entrañable programa matinal de Oye 89.7 FM que amenizó las mañanas de sus fieles radioescuchas durante cerca de 3 años en voz de la reina fitness.

Sin embargo, el camino de Paola Sasso y el Debraye llegó a su fin hace un par de semanas cuando la locutora anunció vía Instagram que era momento de perseguir su sueño y lo logró. Sasso es la nueva Mala en el exitoso morning show de Televisa Univisión en Estados Unidos.

¿De qué se trata ¿El bueno, la mala y el Feo?

Este exitoso programa se transmite a través de la plataforma Uforia y mediante la frecuencia 104.7 FM en las principales ciudades de Estados Unidos, el giro de este exitoso morning show de habla hispana es justamente que ha logrado entrar a los hogares latinos con una interesante mezcla de humor, frescura, sarcasmo y consejos a sus radioescuchas que además gustan de la música regional mexicana.

Se transmite de 5 am a 11 pm de lunes a sábado.

Paola Sasso estudió mercadotecnia y publicidad, además de ser locutora también es conductora, actriz, modelo, influencer y entertainer. A partir del 4 de enero es ‘La mala’, lo que la convierte en la primera mujer latina que conquista la radio estadounidense a nivel nacional.

Cosmopolitan: ¿Qué significa para una mujer mexicana conducir el programa de radio más importante para la audiencia latina en EU?

Me siento súper feliz, muchas veces vemos las cosas muy lejanas, pero sí se puede. Trabajando en los sueños y echándole muchas ganas puedes lograrlo. Me siento muy afortunada, me siento muy feliz, me siento muy afortunada de poner el nombre de México en alto. Me siento respaldada por un equipo muy talentoso.

Cosmopolitan: ¿Cuál consideras que ha sido la dificultad más grande a la que te has enfrentado en esta nueva etapa de tu carrera?

Mi sueño es estar aquí, pero estar lejos de tus seres queridos y de tus costumbres es un poco difícil: extraño mucho a mi familia, a mis perritos, pero es un proceso que estamos viviendo, todo pasa por algo y ya pronto los voy a tener acá conmigo, a mi lado. También extraño mucho mis tortillitas aunque ya encontré acá donde comprar mis tortillitas.

Cuando llegue aquí, llegué a un departamento vacío y me tocó pasar el fin de año en un colchón inflable y con una silla como de pesquero viendo una película, totalmente alejada de mis seres queridos como estoy acostumbrada, pero sin duda debe haber sacrificios para alcanzar los sueños.

Cosmopolitan ¿Qué sacrificios debe hacer una mujer para alcanzar el éxito profesional?

Cuando una tiene un sueño o quiere algo, eso implica mucho trabajo. Así que si estás persiguiendo un sueño trabaja más que los demás, muchas veces dejé de salir de fiesta y de desvelarme porque al otro día tenía que levantarme a las 3 AM para producir mi programa o tuve que perderme las vacaciones con la familia, pero estos sacrificios y la constancia te llevan al éxito.

Para alcanzar el éxito es muy importante aprender a vivir en equilibrio: no sólo cuidar el físico que es muy importante, sino cuidarnos el alma e intentar consumir cosas que nos aporten algo positivo en la vida. Una vez que lograste el equilibrio hay que ser constantes porque eso te lleva a la excelencia. Paola Sasso en exclusiva con Cosmopolitan

Un día Paola Sasso soñó con vivir en Estados Unidos y poner en alto el nombre de México, por lo que se declara una mujer exitosa que impulsa a otras mujeres a alcanzar sus sueños con un ¡Sí se puede!

De momento, toda su energía y entusiasmo están centradas en dar lo mejor de sí misma en ‘En bueno, la mala y el feo’ por lo que no prevé ningún otro proyecto en el corto plazo.