¿Cómo fue el primer encuentro de Chris Hemsworth y Brad Pitt? El actor lo reveló para Vanity Fair

Chris Hemsworth está a punto de estrenar Furiosa, la nueva entrega de la saga Mad Max, que verá la luz el próximo 24 de mayo. En un recorrido por su carrera como actor, Hemsworth ha confesado que, pese a haber hecho muchos amigos, no todas sus relaciones han comenzado con buen pie.

Lo ha admitido en una entrevista con Vanity Fair en la que evaluaba su trayectoria ante el estreno de Furiosa, la cinta que protagoniza junto a Anya Taylor-Joy. Hemsworth ha descrito su primer encuentro con Brad Pitt, que según ha explicado es todo un referente para él, como incómodo.

“Estaba medio escondido en la esquina”, relataba Hemsworth sobre la primera vez que coincidieron en la fiesta posterior al preestreno de Érase una vez... En Hollywood, y es que en 20 años de carrera del actor australiano, no se conocieron hasta ese momento.

El vergonzoso momento de Chris Hemsworth al conocer a Brad Pitt

“Mi agente se acercó y me preguntó: '¿Has conocido ya a Brad?’. ‘Oh, no quiere conocerme’, respondí, a lo que replicó mi agente: ‘No, claro que quiere, ¡Vamos a decir hola!’ Y cuando Brad vino a darme la mano yo, entusiasmado, ya me había lanzado a abrazarle”, explicaba el australiano.

Aunque para cualquier persona este error habría sido tremendamente vergonzoso, el actor que da vida a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel consiguió salir airoso de la situación. “Afortunadamente aceptó el abrazo y simplemente nos reímos del momento. Hablamos un montón sobre motocicletas porque mi padre solía montar”, concluía así Hemsworth la anécdota.

Y es que desde Leyendas de pasión, la estrella australiana ha confesado ser un gran admirador del trabajo del estadounidense. Esta cinta ha marcado la vida de Hemsworth, que ha llegado incluso a poner el mismo nombre a uno de sus hijos del personaje de Pitt en el filme.

Además del estreno de Furiosa el próximo 24 de mayo, Hemsworth tiene pendiente el lanzamiento de Transformers One, una cinta de animación donde prestará su voz a Optimus Prime.

Por Europa Press