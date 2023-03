El error de Photoshop por el que están destrozando a Kendall Jenner en redes

Kendall Jenner fue acusada de hacer una terrible edición de Photoshop, pero Hailey Bieber se ha encargado de aclarar todo

Las Kardashian y los errores de Photoshop ya van de la mano; Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie constantemente están en el ojo público por editar sus fotografías con herramientas digitales. La integrantes de la familia han sido descubiertas en múltiples ocasiones recurriendo a editores de imágenes con el objetivo de lucir más delgadas o eliminar algunas de sus imperfecciones. Khloé incluso ha revelado lo difícil que le es mostrarse frente a las cámaras sin ningún tipo de edición.

“Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros (...) pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que está después de trabajar duro para llegar a este punto ... y luego compartirlo con el mundo; debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas”, expresó Khloé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOS MAMA EL CHISME (@nosmamaelchisme)

Sin embargo, quien está siendo criticada por aparentemente haber editado de forma drástica una de sus más recientes fotografías, es Kendall Jenner.

El error de Photoshop por el que están destrozando a la modelo

Recientemente, la modelo compartió algunas fotos de su fin de semana, pero hubo una en específico que captó la atención de sus seguidores. En la cuarta imagen del post de Kendall, la modelo aparece agachada en el balcón de una playa, pero de acuerdo a los internautas, una de sus manos fue estirada varios centímetros debido al uso excesivo de Photoshop.

Foto: Instagram

Tras convertirse en blanco de críticas, la mejor amiga de Kendall, Hailey Bieber, rompió el silencio y habló sobre su supuesta edición digital. “Estamos sentadas aquí analizando… miren qué extraña se ve su mano normalmente”, escribió Bieber, en una historia de Instagram. “Esto es en vivo. Imágenes en vivo de la mano”, agregó, mientras hacía zoom a las manos sorprendentemente largas de Jenner.

Foto: Instagram

Esta vez los usuarios de la red social no tuvieron razón, pues Kendall Jenner no utilizó Photoshop para editar su fotografía.