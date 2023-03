El contundente mensaje que mandó Becky G tras la infidelidad de su prometido, Sebastian Lledget

Becky G se encontraba viviendo un cuento de hadas después de que tras varios años de relación, Sebastian Leledget le propusiera matrimonio de la forma más romántica. La pareja ya comenzaba a planear no solo su boda, sino también su vida juntos, hasta que una mujer expuso que el futbolista le fue infiel a la intérprete de Mayores con ella.

Exponen supuesta infidelidad del novio de Becky G, Sebastián Lletget. pic.twitter.com/yRluDzND0H — Lo + viral (@VideosVirales69) March 23, 2023

“Sebastian te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más”, decía el comunicado.

Tras la presión social y quedar expuesto, Lledget decidió admitir lo sucedido y le pidió disculpas públicas a quien aparentemente ahora es su ex prometida.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó el jugador de FC Dallas.

Esto es lo que piensa Becky G de la infidelidad de su prometido, Sebastián Lledget

Becky G no ha roto el silencio pública y directamente, pero se cree que dio sus primeras declaraciones a través de su más reciente campaña con Apple Fitness, la cual se enfoca en motivar a otros a luchar por sus sueños a pesar de los malos momentos.

“Algunas veces las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores cosas que nos pasan. Y con el tiempo, esa revelación comienza a desarrollarse”, dice en el video de Apple Fitness.

Celebridades como Shakira, Emily Ratajkoswki, Behati Prinsloo y ahora Becky G, nos han demostrado que los malos ratos no son para siempre, son simples circunstancias que pasan para hacernos más fuertes.