Así será la participación de Kim Kardashian y Emma Roberts en la temporada 12 de American Horror Story

Además de protagonizar Keeping Up With The Kardashians y The Kardashians, Kim Kardashian ha aparecido anteriormente en proyectos como Ocean’s 8 o Rockefeller Plaza. Ahora, la celebridad regresa a la pantalla en American Horror Story, ya que ha fichado por la temporada 12 de la serie.

“Kim se encuentra entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia de American Horror Story”, dijo Murphy en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. “Emma y yo estamos emocionados de colaborar con esta verdadera leyenda en la cultura. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes”, agregó.

El beso entre Kim Kardashian y Emma Roberts del que todos están hablando

Desde hace varios días se lanzó el trailer de la nueva temporada de American Horror Story, en el que sorprendió una escena en específico: el candente beso entre Kim Kardashian y Emma Roberts. ¿A qué renunciarías por ello?”, cuestiona Siobhan, personaje de Kim, a lo que Anna, interpretada por Emma responde: “Lo que sea”

La temporada 12 lleva por título Delicate y está basada en el libro aún sin publicar Delicate Condition de Danielle Valentine. La novela es “un thriller apasionante sobre una mujer que se convence de que una figura siniestra hará todo lo posible para asegurarse de que su embarazo nunca suceda”.