La intimidad de Clara Chía se está viendo cada vez más afectada; mira el más reciente video que se viralizó de la española

Clara Chía Martí pasó del anonimato a ser una de las jóvenes españolas más polémicas de los últimos meses. La actual novia de Gerard Piqué continúa dividiendo opiniones en las redes sociales al ser considerada “la tercera en discordia”, pues el ex futbolista del Barcelona F.C y ella comenzaron una relación cuando él aún se encontraba con Shakira.

Desde entonces, la joven de 24 años de edad ha tratado de pasar desapercibida e incluso ha rechazado dar declaraciones a los medios de comunicación a pesar de que estos le han ofrecido grandes cantidades de dinero para obtener una exclusiva. Sin embargo, esto no ha impedido que se filtren en redes sociales algunas fotografías y videos de la vida privada de la española.

Difunden video de Clara Chía ‘twerkeando’ en la calle tras una noche de copas

Hace algunos días, Clara Chía rompía las redes sociales después de que una cuenta de fanáticos publicara algunas fotografías de la catalana en las que —aparentemente— aparecía en el balcón de la antigua mansión de Shakira. Todo parece indicar que uno de sus exclusivos seguidores filtró el contenido, pues la cuenta de Instagram de Clara es privada. Esta vez, en el video que logró colarse en las redes sociales aparece la pareja de Gerard Piqué ‘twerkeando’ en plena calle con una amiga después de una noche de copas.

Fue el programa, Chisme No Like, el que compartió las supuestas imágenes de Clara Chía, y también aeguraron que el contenido no es nuevo y que fue filmado tiempo antes de que ella comenzara una relación con Piqué.