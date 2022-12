Diana Bovio: su trayectoria como actriz y los retos a los que se ha enfrentado

Diana Bovio es una actriz mexicana que a lo largo de su trayectoria ha participado en múltiples películas, como Mirreyes contra Godínes, Hasta que la boda nos separe, solteras, Cindy la regia, entre muchas otras.

Al momento de realizar su primera audición, supo que la actuación era la suyo: “Fue para hacer teatro musical, y yo iba nerviosa porque eran tres pruebas distintas. Me fue bien en todas y fue una experiencia muy bonita ya que me ayudó a superar el miedo a hacer un casting”, comentó Diana.

Desde entonces, Diana Bovio ha disfrutado de todas las facetas que tiene la actuación; los lugares a donde la ha llevado, las experiencias y los retos a los que se ha tenido que enfrentar. Afirma que ella es una persona muy cambiante, por lo tanto, logró enamorarse rápidamente de su carrera.

La actriz mexicana dijo que el principal reto al que se ha enfrentado como actriz, es el equilibrio. Ha dedicado tanto tiempo a su carrera que dejó de lado su vida personal y su personaje más importante, Diana Bovio.

“Me ha costado darle espacio a mi vida personal. El ser actriz es un sueño que ha dominado mi vida; de pronto, me di cuenta de que no tenía una pareja, que no pasaba el tiempo suficiente con la familia, que dejé de lado a mis amigos y entonces me enfoqué en tener un balance.”