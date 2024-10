Diana Bovio, entre la sensualidad y una serie de Drácula

Como actriz de Mirreyes contra Godínez y Cindy la Regia, Diana Bovio ha dado vida a personajes memorables, incluso con roles breves. De manera similar, en la nueva serie de Vix+ They Came at Night (Y llegaron de noche), interpreta a Carmen, una actriz que aunque originalmente solo aparecería en 8 páginas del guión, se convierte en una de las más memorables de este proyecto protagonizado por Eugenio Derbez, quien da vida a Carlos Villarías, el actor español que encarnó a Drácula.

En una plática sincera y auténtica, Diana nos comparte su camino hacia la autoaceptación y la confianza, elementos fundamentales en su vida y carrera; sobre cómo la sensualidad juega un papel clave, y más sobre esta serie en la que un grupo de latinos filma de noche su propia versión sobre Drácula, al mismo tiempo que una producción estadounidense.

Amor por el horror

La actriz nacida en Monterrey que empezó su carrera en proyectos como From Prada to Nada y Hasta que la boda nos separe nos habla sobre su relación con Drácula.

“Soy muy muy fan del horror y del terror. Drácula siempre ha sido un personaje que me emociona, los vampiros en general. Vi la película de Gary Oldman hace muchos años y también Entrevista con el vampiro, que es de mis películas favoritas. Siempre me ha llamado la atención ese personaje”.

La sensualidad como cualidad y como herramienta

Diana aborda la sensualidad de Carmen, su personaje en Y llegaron de noche, no solo como una característica superficial, sino como una herramienta estratégica.

“Carmen es una mujer muy sensual, decidida, ambiciosa y también muy inteligente. La seducción es una herramienta que requiere de mucha inteligencia. La gente de pronto juzga a las mujeres que utilizan su sensualidad para conseguir lo que quieren, pero yo me identifico con eso porque amo mi cuerpo”.

“Me gusta darles una intención a mis personajes. Carmen siempre ha deseado ser vista, como Marilyn Monroe, son mujeres súper sensuales y que en el fondo están buscando que las vean, que las quieran, que las amen por quiénes son”.

Construyendo confianza en sí misma

A través de terapia y trabajo interior, Diana ha aprendido a aceptar y celebrar su cuerpo, abrazando su feminidad y seguridad como formas de expresión.

“Me ha costado muchos años, y mucha terapia, construir esa seguridad. En este medio, y en la vida, hay que aplicar el fake till you make it. Yo crecí siendo una chavita, y luego una mujer, muy identificada con la sensualidad. A través del tiempo, de la terapia y del trabajo interior, he descubierto que no es una herramienta mala”.

“Me gusta explorar la moda, y mostrar mi cuerpo, porque estoy muy orgullosa de lo que éste ha hecho por mí; de lo que me cuida y me mantiene en este mundo. Eso es lo más lindo: estar orgulloso de quién eres”.

Los pilares del amor propio

Además de la terapia, sus amigas y el ejercicio se han vuelto herramientas clave para construir su autoestima, además de que continuamente se inspira en mujeres de todas las edades que honran su cuerpo.

“Me encanta rodearme de amigas, de mujeres auténticas con las que puedo hablar de los conflictos que tenemos con nuestros propios cuerpos. De cómo nosotras, por inercia y por la educación que nos han dado, podemos encontrarnos juzgando o criticando a otras mujeres, o a nosotras mismas. Las amigas son una gran referencia, un gran espejo y una herramienta de amor propio para aprender a amarnos”.

No hay personajes pequeños

Diana rememora el abordar pequeñas participaciones, para que resulten memorables.

“Siempre he creído que puedes generar un impacto gigante aunque tu personaje tenga poquita participación; por ejemplo en Mirreyes contra Godinez, Nancy no era un personaje protagónico, pero de pronto lo fue, y se volvió un elemento clave para el proyecto. Lo que siempre intento hacer con todos mis personajes es potenciarlos”.

“Hay que complejizar a los personajes, conocerlos, inventarte su historia si no la tienes, ir lo más a fondo que puedas, explorar sus rasgos de carácter más significativos: entender sus miedos, sus sueños, sus anhelos. Me gusta encontrar algo en particular que se pueda quedar en la cabeza del público, como Nancy con el ‘Ay, chica’ o con Estrella en Cindy La Regia, que fue hablar mal inglés”.

“En They Came at Night Carmen no estaba en tantas escenas, pero decían: ‘Métanla ¿no?’, y me hablaban. Creo que la clave es eso: ir dispuesta a jugar, a disfrutar lo que estás haciendo, y tratar de crear pequeños anzuelos para el público”.

La magia de Transilvania

La experiencia de filmar en sets que recrean el icónico castillo de Drácula fue única, además de que este entorno enriqueció la serie.

“Desde los primeros días de rodaje, ver el tamaño de producción en la que estábamos fue muy impresionante, y el simple hecho de que era una producción con Eugenio Derbez. Fue muy motivante ver el esfuerzo de la producción por recrear espacios tan mágicos y cómo cuidaron todos los detalles, eso nos ayudó a sentirnos totalmente dentro de esa época, los treinta”.

Una melodía llena de nostalgia

Luego de su experiencia en musicales como Noche de Reyes, y próximamente en Mentiras, Diana nos cuenta cómo algo de su infancia terminó siendo parte de Y llegaron de noche.

“Una de las canciones que me tocó cantar es el que me cantaba mi abuela de chiquita para dormirme: “Te quiero, dijiste”. Fue un momento súper especial, inolvidable”.

Trabajar con Derbez, sueño hecho realidad

Hacer mancuerna con un ícono de la comedia en México, y a quien admiraba desde niña, fue uno de los mayores regalos de este proyecto para Diana.

“Yo soy fan de Eugenio de siempre. Me acuerdo de chiquita cuando esperaba su programa y cómo lo veíamos en familia, era de los highlights de la semana. Me gustaba -y me sigue gustando mucho-, su comedia. Fue pionero de la comedia en México”.

“Trabajar con él era un sueño. Lo conocí hace como 10 años, cuando íbamos a hacer Saturday Night Live en México. Cuando grabamos el piloto, Eugenio estaba feliz y le encantaba uno de los personajes que yo hacía, me decía: ‘Ay, Dianita, ojalá que sigamos trabajando juntos’”.

“En una de las de las escenas que grabé con él en Y llegaron de noche, yo lo veía y decía: ‘Es Eugenio Derbez’; aunque somos amigos y es la persona más linda y accesible, cuando estás en un set y ves la magia que crean estos actores que conocemos de toda la vida, es muy mágico. Voltearon el monitor para que Eugenio viera el encuadre, y cuando lo hicieron, y me vi a cuadro con él, se me cayó la baba y dije: ‘¿en qué momento llegué aquí?’ Fue algo muy bonito, se me llenaron los ojos de lágrimas. Verme con él y sentir además su respeto y su generosidad, es algo que no se me va a olvidar nunca”.

Orgullo latino

Y llegaron de noche permitirá que nuevas audiencias conozcan el detrás de cámaras de Drácula, la película de 1931, destacando la increíble labor de los latinos en la producción original.

“Nos va a dar mucho orgullo ver esta historia, a todos los involucrados nos provocó eso, mucha nostalgia y mucho orgullo saber que hubo una producción paralela hecha por latinos y que incluso fue mejor. Los latinos lo damos todo, y aunque ellos grabaron solo en las noches, lo dieron todo. Va a ser bonito que la gente se acerque a esta historia”.

“Es una serie que nos va a unir muchísimo. Me encantará que la vean en Estados Unidos y que la veamos en México”.