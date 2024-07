Disfruta tu menopausia de Marta Marcè, desmitifica la menopausia y la presenta como una etapa de renovación, ofreciendo consejos prácticos y basados en la experiencia personal de la autora, quien ha vivido la menopausia precoz desde los 26 años debido a un cáncer de ovarios. Con un enfoque holístico, Marcè comparte sus conocimientos profundos sobre el climaterio, cubriendo desde el metabolismo y la salud cardiovascular hasta el cuidado de la piel y la salud hormonal. Pensado en que las mujeres puedan vivir una vida plena y saludable durante esta fase.

No te pierdas todo lo que me contó Marta sobre Disfruta tu menopausia...

Cómo es vivir con menopausia precoz: Marta Marcè lo explica en su libro ‘Disfruta tu menopausia’

La menopausia es un tema que en gran medida angustia a las mujeres, ¿por qué decidiste escribir sobre esta etapa?

Yo me encontré que con 26 años entré en menopausia de forma súper prematura y de forma súper súbita porque fue a raíz de una operación de cáncer de ovarios y me encontré muy sola, nadie me daba información. Ahora hablamos un poco más de menopausia, pero en ese momento era un tabú y más si era precoz, entonces en ese momento decidí que quería aprender cómo poder vivir esta etapa de la vida en la iba a vivir mucho tiempo, necesitaba poderla vivir bien y eso me hizo aprender mucho sobre hábitos de vida, sobre alimentación, sobre todo aquello que yo podía hacer para vivir mejor esta etapa y posteriormente me vino la necesidad también de poderlo compartir, sobre todo porque cuando pensé en salir de redes sociales y hablar de que tenía menopausia precoz, primero sentí muchísima vergüenza y dije ‘ah, si yo me siento así imagínate cuántas mujeres tendrán vergüenza y lo vivirán solo como algo negativo’.

¿Cuál fue el mayor reto de escribir este libro?

Darle un enfoque positivo y empoderado, que sea desde lo que sí podemos hacer, de todos aquellos hábitos que podemos incrementar, de todo aquello que es desde nuestro día a día. Creo que es el reto más grande, que realmente sea disfrutar tu menopausia y no cómo evitar la menopausia. Lo segundo es condensar tanta información de forma práctica, útil y fácil.

¿Cómo fue vivir con menopausia precoz?

Hay dos casos. Uno: las mujeres que entran en menopausia precoz por un fallo ovárico prematuro, que es que simplemente pues te llega la menopausia antes, pero también sucede porque han pasado por un cáncer de mama que cada vez empieza a llegar más pronto y luego tienen que tomar una medicación que les inhibe las hormonas o han tenido que tomar radioterapia y quimioterapia que les ha afectado también a nosotros órganos sexuales. Creo que para las mujeres que entramos a esta etapa en general ya se ve como una etapa mala, pero si es que encima te llega antes de lo debido, se vive con mucha frustración y con mucho miedo. Creo que da mucha vergüenza sinceramente porque tú piensas que si dices que estás menopausia precoz, te encasillan como vieja y por eso también es muy importante visibilizar que la menopausia no es solo algo de los 50 años.

¿Qué le dirías a todas esas mujeres que creen que la menopausia se asocia a la pérdida de la belleza?

Que evidentemente nuestro cuerpo cambia y nuestro piel cambia, y es normal. El tema es que tenemos que empezar a pensar que hay diferentes bellezas a lo largo de nuestra vida y que no hay una sola belleza que sea apta. Es verdad que en la menopausia formamos menos colágeno, además de que hace que tengamos menos curvas, que se acumule más grasita en el abdomen, menos en las caderas. Es algo normal que hay que visibilizar, es una parte de cambio normal que hay que aceptar.

Cómo es vivir con menopausia precoz: Marta Mercé lo explica en su libro ‘Disfruta tu menopausia’ Foto: Getty Images

¿Dirías entonces que este libro es una guía para cuidar tu salud física y emocional durante este período?

Sí, totalmente porque siempre digo que lo importante en la menopausia es primero empezar a adaptarnos a ella y no al revés, cuanto antes. Y cuanto antes quiere decir cuando empieza el cambio hormonal, que es a partir de los 40 años.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están atravesando por este proceso natural?

Primero que no tomen la menopausia como una enfermedad, no es una enfermedad, es una etapa de nuestra vida y si todo va bien pasaremos más de 1/3 de nuestra vida en esta etapa. Que piensan que sobre todo el gran aprendizaje de la menopausia es que tenemos que priorizarnos tanto a nosotras como mujeres como a nuestro autocuidado.