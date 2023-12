No te pierdas todo lo que nos contó Michelle Pellicer sobre su participación en Ciny la regia, su mejor consejo de amor propio y más

La película Cindy la regia se estrenó en el 2020 y fue protagonizada por Cassandra Sánchez, quien le dio vida a Cindy, una chica fresa de San Pedro, Monterrey, cuya vida da un giro drástico cuando decide no casarse con quien aparentemente sería el mejor “partido” posible. Gracias al éxito que tuvo el filme, Netflix decidió llevar a cabo la adaptación en serie, la cual se estrena este 20 de diciembre a través de la plataforma de streaming.

“Cindy es una adolescente con grandes aspiraciones: conquistar el mundo. Pero primero debe sobrevivir la prepa… y a la alta sociedad de San Pedro Garza García”, reza la sinopsis.

Michelle Pellicer protagoniza este nuevo proyecto como Cindy y tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre la temática de la serie y cómo se abordan diferentes temáticas relacionadas con el empoderamiento femenino.

Cindy la regia: Michelle Pellicer sobre las principales diferencias entre la serie de Netflix y la película

¿Cuáles son las principales diferencias entre la película y la serie de Cindy la regia?

M: Creo que es importante decir que Cindy la regia, la serie es una nueva adaptación y no tiene nada que ver con la película. La diferencia es claramente que Cindy está en la preparatoria, tiene 15 o 16 años y en la serie mencionan y profundizan un poco más sobre el tema de encontrarse a sí mismo, dependiendo de la sexualidad, preferencias y gustos.

¿Qué problemáticas sociales relacionadas con el género femenino se abordan en la serie?

M: En la serie toman algunos aspectos muy fuertes sobre lo que las mujeres vivimos día a día y a mí me gustó mucho esta serie. Sentí mucha compasión con Cindy por todos esos problemas que ella tiene, pero aún no puedo decir cuáles porque sería spoiler.

¿De qué forma te identificas con el personaje que interpretas?

M: Cindy es una persona que siempre juzgan por su aspecto de la alta sociedad. Creen que es muy tonta, cuando en realidad es una persona muy inteligente. Lo que pasa con Cindy es que es tan linda que a veces no se da cuenta de que al ser tan amable puede llegar a lastimar a los demás, pero siempre desde un aspecto tierno de querer ayudar y sin darse cuenta. Yo soy así.

¿Qué mensaje de empoderamiento femenino deja Cindy la Regia?

M: Que no importa si las demás personas te piden ser algo. No importa si tus papás quieren que seas abogado, abogad; no importa si llegas a hacer algo mal en tu vida, todo el mundo tiene errores y siempre siempre hay que creer en uno mismo, como mujer, como hombre, como niño, como niña, siempre es muy importante creer en sí mismo y justo Cindy habla mucho sobre el empoderamiento de la mujer, que es algo con lo que que yo estoy muy de acuerdo.

Michelle Pellicer Fotografía: Infiernno

Styling: Dante Alberttti Glam: Simri Abner

¿En lo personal, participar en esta película te dejó algún aprendizaje?

M: Este es mi primer proyecto grande en una plataforma tan imponente como Netflix. Yo nada más había participado en cortometrajes y comerciales hasta que se me otorgó esta oportunidad hace un año. Cindy me dejó tantas lecciones que no podría empezar por una, pero creo que la más grande fue que me enseñó a ser muy fuerte porque muchas personas en ese espacio, en ese cast, tanto cámaras como sonido, directores, compañeros de trabajo, todos éramos un equipo y se sentía una familia. Había veces donde uno tiene ataques de ansiedad y miedo, pero no sé por qué Cindy me reconfortaba muchísimo, me hacía sentir muy bien y me hacía sentir valiente. Eso es lo que siempre le voy a agradecer a Cindy.

¿Cómo afrontas una crisis de ansiedad?

M: Es difícil porque hay veces donde muchas personas esperan mucho de ti y hay veces donde sientes que tener ataques de ansiedad está mal y que tienes que esconderlo cuando en realidad es completamente normal sentirte solo y bajo presión. Lo que yo hacía era meterme en el camerino, respirar, poner alguna canción que me relajara y después salir. Sí me llegó a pasar claramente, pero trataba de nunca demostrarle a los demás que estaba en un ataque de ansiedad para no verme débil, lo cual me di cuenta que es totalmente absurdo.

¿Cuál es tu mejor consejo de amor propio?

M: Tú eres lo más especial, tú debes ser lo más especial para ti. Si una relación se termina, se terminó, pero no es que tengas algo malo. Tú eres lo mejor que te puede pasar en este mundo y ese es el pensamiento que tienes que tener todos los días que te levantas: serte fiel a ti misma. Es normal caer en depresión y es normal sentirse mal, pero siempre hay que tener en cuenta que amarse es lo mejor que nos puede pasar en esta vida.

Fotografía: Infiernno

Styling: Dante Alberttti Glam: Simri Abner

Personalmente, ¿cómo haces para no sentir presión por lo que los demás piensen sobre ti?

M: Antes yo era una persona que le importaba mucho lo que las demás personas pensaran. Constantemente quería encajar y después me di cuenta de que esa no es la solución. Cada quien tiene su pensamient; si no les gusta como soy es totalmente aceptabl, no pienso que todo el mundo me ama o qye todo el mundo me odie. Yo siempre voy a respetar la opinión de las demás personas, no importa si es buena o mala, siempre van a tener algo que me pueda ayudar a mejorar y siempre los se los voy a agradecer