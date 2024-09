Las redes sociales están señalando de tacaño a Christian Nodal, quien no se ofreció a pagar nada de su boda con Ángela Aguilar

La tradición mexicana dice que el padre de la novia es el encargado de pagar la boda, aunque con el paso de los años esta idea ha sido refutada por muchas parejas del país. Lo más común actualmente es que los gastos sean divididos en proporción a los ingresos de cada uno de los individuos, aunque Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron seguir la costumbre mexicana al pie de la letra. Y es que de acuerdo a unas nuevas revelaciones de Pepe Aguilar, el intérprete de Adiós amor no desembolsó ni un solo peso para su enlace matrimonial con Ángela, mientras que fue él quien se hizo cargo de todos los gastos.

Christian Nodal no puso ni un peso para su boda con Ángela Aguilar, ¿quién la pagó?

Durante una entrevista de radio con Los 40 Colombia, Pepe Aguilar reveló que Christian Nodal no se ofreció a ayudarle a pagar la boda con su hija.

"¿Su merced pagó el matrimonio?”, le preguntaron a Pepe, quien sin rodeos y entre risas respondió: "¡Pues es que no te queda de otra! Claro que sí, absolutamente (...) Mi yerno no me dijo ‘oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?’ No, absolutamente. Ni m@dr*s”, reveló el cantante.

Cuando fue cuestionado por el precio de la boda, Pepe dio a entender que pagó mucho dinero por el enlace matrimonial de su hija: “No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila”, bromeó y reveló cuál fue su expresión al ver la cuenta de la boda: "¿Quién hizo eso?”.

Sin embargo, el famoso artista mexicano dejó ver que no piensa que Nodal sea una mala persona: “No es tacaño, obviamente, somos amigos, muy respetuoso, miedoso al principio, pensaba que iba a ser bravo, pero no, ¿por qué?, así es la vida”.

Finalmente, Pepe dijo que fue gracias a él que Ángela y Christian se conocieron, pues hace varios años invitó a Nodal a participar en el jaripeo familiar, y fue precisamente allí donde conoció a su futura esposa.

“Lo contraté, ahí conoció a Ángela, pero Ángela tenía 14 años, entonces no hubo nada ahí, pero ahí se conocieron, o sea que pudiera ser yo el culpable de que estos c******* estén casados”, dijo.