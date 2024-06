Celebridades que se han declarado abiertamente swifties

Recientemente, Paul McCartney se unió a la lista de celebridades fans de Taylor Swift, pero antes de él ya había famosos abiertamente swifties…

Además de las amigas íntimas de Taylor Swift, Emma Stone y Cara Delevingne, hay un listado de celebridades que se han declarado swifties e incluso se les ha visto muy contentos en los conciertos de The Eras Tour. Nadie se salva de la fiebre swiftie.

Emma Stone

Como ya te adelantamos, Emma Stone es una de las swifties más fieles a la cantante de Pensilvania, estuvo presente en uno de los conciertos de la gira The Eras Tour que Swift ofreció en Arizona, lo cual derrumbó por completo los rumores de una supuesta rivalidad.

Stone hizo referencia a Bigger Than The Whole Sky, una de las canciones más exitosas de Swift cuando recibió el Óscar por Mejor Actriz en la película Poor Things.

Y lo más importante, a mi hija, que va a cumplir tres años dentro de tres días y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor. Te quiero más que a todo el cielo, mi niña. Emma Stone

Ryan Reynolds y Blake Lively

En entrevista para Today NBC, el protagonista de Deadpool aceptó ser swiftie de corazón gracias a la influencia de su esposa y sus hijas, de hecho, disfrutaron una de las fechas del The Eras Tour en Madrid.

Es el mejor concierto del planeta Tierra Ryan Reynolds

Julia Roberts

En 2015 la protagonista de Pretty Woman cumplió uno de sus más grandes sueños: compartió escenario con Taylor Swift. Durante The Eras Tour también tuvo la satisfacción de acudir a uno de sus conciertos en Estados Unidos y le dedicó unas tiernas palabras a la cantante de Pensilvania.

Te amo. ¡Gracias por ser todo lo que necesitábamos! Julia Roberts

Cara Delevingne

La modelo y la cantante coincidieron en un desfile de Victoria Secret en 2013 y desde entonces se hicieron grandes amigas, de hecho, Cara Delevingne participó en el videoclip de Bad Blood.

Jennifer López

JLo y Taylor Swift cantaron juntas en 2013 durante la gira de RED, desde entonces Jennifer López ha aceptado la admiración que Taylor Swift le inspira desde entonces.

Emma Watson

La coprotagonista de Harry Potter asistió junto a Brendan Wallace, su expareja, a uno de los shows que la cantante de Pensilvania ofreció en Las Vegas.

Kevin Costner

El director de cine se declaró abiertamente swiftie después de asistir a uno de los conciertos de la artista estadounidense en compañía de una de sus hijas.

Me quedé absolutamente impresionado al ver su arte unir a tanta gente. Tuve una excelente vista de su banda y también me divertí mucho mirándolos. Una noche inspiradora. ¡Soy oficialmente un swiftie! Kevin Costner

Paul McCartney

El legendario Beatle fue captado hace unos días disfrutando del The Eras Tour en Londres, también recibió decenas de pulseras de la amistad de parte de las swifties que estuvieron cerca de él durante el show.