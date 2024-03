Yolanda Morales y Andrea Chavarín se unieron para crear magia: Caminar juntas.

Caminar juntas es un libro que invita a explorar sueños, relaciones y metas auténticas, proporcionando un espacio para conectar con tu propia sabiduría interior. Es una travesía hacia el amor propio, la autenticidad y el empoderamiento personal. Cada página anima a encontrar una voz única y a abrazar la magia de ser tú misma.

¡No te pierdas la entrevista que tuvimos con Yolanda Morales y Andrea Chavarín!

Caminar juntas: el libro que te ayudará a escribir tu final feliz

C: ¿Cómo surgió la idea de escribir caminar juntas?

Yolanda: La creación del personaje se remonta a hace unos 10 años. Estas ideas de frases cortas con cierta fuerza iniciaron a partir de una relación que personalmente yo tenía y que me producía muchas emociones. Yo las quería compartir, pero mientras te expones te vulneradas, entonces no quería que esas frases tuvieran una pertenencia, que se dijera que eran mías porque me vulneraba ante mi pareja en ese momento. Así que le di un nombre: Señorita Lechuga. Yo soy periodista y en un inicio cubría cultura, entonces tenía mucha exposición o mucha cercanía con artistas visuales, como Andrea Chavarín. Me la presentaron, fui a su casa la entrevisté y nos hicimos amigas. Un día le dije ‘Andrea, yo tengo un personaje que se llama Señorita Lechuga, ponle rostro’.

Andrea: Hice diferentes bosquejos y al inicio hice unas lechugas, pero después dije ‘¿sabes qué? Algo que yo he hecho siempre es retrato’. Entonces Yolanda me pasó una frase y me puse a pensar en quién diría eso, y después hice un bosquejo de esta Señorita Lechuga que tenía la cara de mi hermana, pero era diferente porque era otro ser. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que Señorita Lechuga no era ya un alter ego de Yolanda, sino que ya era otra persona, un personaje que vive otra vida.

C ¿Quiénes dirían que son los lectores adecuados para leer Caminar juntas?

Y: Este personaje va con todos, porque son situaciones cotidianas del día a día que el personaje ilustrado las ve con asombro. No es solo para las mujeres, es para todos a todos los seres que tenemos emociones, entonces no importa el género. Obviamente como mujer te vas a sentir identificada porque sientes que es como el cuaderno de tu mesa de noche o de tu mesa de día o puede funcionar para recibir un consejo. Lo que quiere Señorita lechuga es acompañarte.

C: ¿Cuál es el principal objetivo del libro?

A: Yolanda y yo y yo eh juntamos dos artes, la de la prosa y la poesía y las artes visuales, juntas estamos explorando la cotidianidad, que es algo que todos tenemos. La meta sería que las chicas puedan encontrar una amiga o mentora en Señorita, con la que si de repente se sienten tristes o se sienten en conflicto, puedan ver qué hizo Señorita Lechuga cuando a ella le pasó. El contenido de este libro ayuda a los lectores a conectar con su sabiduría, por eso buscamos que el personaje sea universal a partir de lo ordinario

C: ¿Cuál es el mejor consejo para crear nuestro final feliz?

Y: Yo creo que primero hay que saber cuál sería para ti el final feliz y una vez que ya lo tienes identificado, ya estás del otro lado. Primero hay que valorar nuestros sueños, buscar diferentes fuentes de educación para tener el conocimiento, pero primero sí hay que escuchar a la intuición. Es evaluar tus metas, analizar tus sueños y tus intenciones. Justo el amor propio es valorar esa intuición y seguir esa curiosidad.