Brooklyn Beckham borra tatuaje dedicado a su mamá

Brooklyn Beckham ha dejado claro que ya no es el mama’s boy que solía ser. En una reciente sesión de fotos, el hijo mayor de David y Victoria Beckham reveló que ha cubierto con nuevos tatuajes el que alguna vez dedicó a su mamá. Las nuevas figuras entintadas sobre su pecho han sepultado las palabras que había escrito en honor a la ex Spice Girl, Victoria Beckham.

Este gesto reaviva los rumores sobre una posible ruptura permanente con su familia. Desde su boda con Nicola Peltz en 2022, Brooklyn ha protagonizado uno de los dramas familiares más sonados del mundo celebrity.

El tatuaje de Brooklyn Beckham que levantó sospechas

Durante una entrevista para una revista alemana, en la que posó junto a Nicola Peltz, Brooklyn reveló que lleva más de cien tatuajes. Entre ellos se encuentra uno muy especial: los votos matrimoniales que compartió con Nicola.

“Y me tatué nuestros votos. Ya tengo más de cien tatuajes. No me permitieron hacerme ninguno hasta que cumplí 18 años — mis papás eran muy estrictos con eso”, confesó.

Cuando le preguntaron si alguno de sus tatuajes tenía un significado especial, Brooklyn mencionó varios… pero no hizo mención alguna del que había dedicado a su madre.

“Tengo los ojos de Nicola tatuados en el cuello. Nuestros votos, obviamente. Una Estrella de David. Y uno en memoria de mi abuelo.”

¿Qué pasó entre Brooklyn y los Beckham?

El conflicto familiar comenzó, según los rumores, por desacuerdos durante la organización de su boda. El vestido de novia habría sido el detonante. Desde entonces, el distanciamiento con Victoria Beckham ha sido evidente. La reciente ausencia de Brooklyn y Nicola en el 50º cumpleaños de David Beckham solo avivó las sospechas de una fractura definitiva.

¿Será esta la prueba de que el conflicto familiar es más serio de lo que parece?