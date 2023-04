Así luce actualmente la hermana menor de Lindsay Lohan

Lindsay Lohan tiene una hermana menor llamada Aliana, y aunque también es actriz, modelo y cantante, la joven notuvo tanto éxito como la protagonista de Mean Girls, quien ha protagonizado películas como Juego de gemelas, Golpe de suerte, Herbie a toda marcha y Un viernes de locos. Los internautas la recuerdan por haber aparecido en el videoclip de Confessions of a Broken Heart, una de las canciones más desgarradoras de Lohan.

Actualmente, Aliana tiene 29 años de edad y también es conocida por haber participado en Life-Size, I Know Who Killed Me y en el reality show Lindsay Lohan’s Beach Club. Además, poca gente notó que la modelo tuvo un papel secundario en la más reciente película de Lindsay, Falling For Christmas, en la que le dio vida a Bianca, la estilista de Sierra Belmont.

Foto: Netflix

Así luce actualmente Aliana, la hermana menor de Lindsay Lohan

La más reciente aparición de Aliana fue en el baby shower de Lindsay Lohan, quien hace algunas semanas anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en madre al lado de su esposo, Bader Shammas.

“¡Estamos muy emocionados de que llegue nuestro nuevo miembro de la familia y esperamos con ansias el próximo capítulo de nuestras vidas!”, expresó Lindsay.

La artista compartió un par de fotografías al lado de su hermana y su madre, en donde se les ve muy sonrientes a las tres celebrando la próxima llegada del primogénito de Lindsay.