Todo sobre el nacimiento de Zahara Jolie-Pitt, su madre biológica y cómo cambió su vida tras ser adoptada por Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie tienen seis hijos juntos, de los cuales tres son biológicos y tres adoptados. Maddox, Pax y Zahara Jolie-Pitt fueron acogidos por la ex pareja hace ya algún tiempo, pero la historia de Zahara es la que más curiosidad ha generado entre los internautas y medios de comunicación.

Foto: Getty

Así era la vida de Zahara Jolie-Pitt antes de ser adoptada por Brad Pitt y Angelina Jolie

Zahara nació en Etiopía, producto de una violación, y fue adoptada por Pitt y Jolie cuando tenía tan solo seis meses de edad. Su madre biológica, Mentewab Dawit Lebiso, decidió no acogerla, pues provenía de una familia extremadamente pobre; no tenía cómo alimentar a su recién nacida, así que decidió darla en adopción para evitar que su pequeña pasara hambre y finalmente enfermara.

“Sacó un cuchillo y puso una mano en mi boca para que no gritara. Me violó y después desapareció", Dawit Lebiso contó sobre haber sido agredida sexualmente. La joven de 18 años de edad nació con desnutrición, pero su vida cambió cuando Angelina Jolie viajó a Etiopía para hacer su labor como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y la conoció. De acuerdo a diversas declaraciones, la protagonista de Maléfica quedó encantada con Zahara y decidió darle una mejor vida; así fue como se convirtió en su nueva madre.

Foto: Getty Images

Mentewab Dawit Lebiso se ha hecho presente a través de diferentes medios de comunicación y ha expresado lo agradecida que está, además de que le solicitó a la actriz de Hollywood tener contacto con su hija de vez en cuando. “Pido a Angelina que me deje hablar con ella. No creo que sea mucho pedir. No quiero que me devuelvan a mi hija, solo quiero poder estar en contacto con ella y llamarla de vez en cuando, quiero ver su cara antes de morir”, expresó la madre biológica de Zahara.

La vida actual de Zahara

Zahara está dedicada a su vida como universitaria; hace algunos meses, la joven ingresó al Spelman College, una universidad históricamente negra y líder mundial en la educación de mujeres afrodescendientes que se dedica a la excelencia académica en las artes liberales y las ciencias y al desarrollo intelectual, creativo, ético y de liderazgo de sus estudiantes. Pero además de eso, la joven tiene su propia tienda de joyería y ha trabajado de la mano de grandes y reconocidos joyeros de Hollywood, además de que también se ha involucrado en algunas producciones cinematográficas en las que ha trabajado su madre.