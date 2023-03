Ashley Graham fue aplaudida por subir una foto real de la maternidad; mira cómo luce su cuerpo posparto a un año de darle la bienvenida a sus gemelos.

Fue en enero de 2022 que Ashley Graham le dio la bienvenida a sus gemelos al lado de su esposo, Justin Ervin, con quien ha formado una hermosa familia. La modelo se ha ganado el aprecio de sus seguidores por no romantizar la maternidad ni el cuerpo que debería tener una mujer después de dar a luz; por lo contrario, siempre ha sido la voz de millones de mujeres alrededor del mundo que creen fielmente en la aceptación y en la diversidad de cuerpos.

También lee: Ashley Graham posa completamente desnuda después de 6 meses de dar a luz

Foto: Instagram

Y es que desde que inició su carrera como modelo, Graham ha redefinido la moda y los estereotipos de belleza que han encasillado a las mujeres durante los últimos años, además de que ha alzado la voz a favor del body positive.

Te puede interesar: Ella es Megan Carole, la modelo plus size con estrías que está conquistando el mundo

Ashley muestra —sin temor a las críticas— su cuerpo a un año de dar a luz

Durante los últimos meses, Ashley ha compartido cómo ha sido vivir el posparto y la forma en la que cambió su cuerpo tras la llegada de sus gemelos, pero lo más aplaudido por sus followers es que la modelo constantemente publica fotografías reales y evita subir aquellas imágenes “perfectas” que se alejan de la realidad. Hace algunos días, Graham posteó una foto en la que aparece sosteniendo con ambas manos su abdomen posparto, mostrando que los cambios que ha sufrido su cuerpo son completamente naturales y deberían ser aplaudidos en lugar de criticados.

Te puede interesar: Conoce a la primera modelo con síndrome de Down de Victoria’s Secret

La publicación no necesitó de ningún caption para que millones de mujeres alrededor del mundo se sintieran identificadas con la modelo: “Necesitamos más modelos reales como ella”, "¿Por qué esto me hizo estallar en lágrimas? Gracias por ser una voz real…. Esta publicación del cuerpo del bebé #3 me tiene estremecida y “Ojalá hubiera visto publicaciones como esta cuando era más joven. El impacto de fotos como estas es sustancial”, escribieron sus seguidoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)