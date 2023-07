5 Razones para no ver Barbie en cines

¿Estamos por ver la mejor película de año? Todo parece indicar que sí; ¡te decimos por qué debes ver Barbie!

Barbie por aquí, Barbie por allá… se dice que es la película del verano, pero esta fiebre rosa ya llegó hasta cada esquina del mundo. Es demasiado, ¿no creen? Así que es momento de decirlo fuerte y claro, NO todo puede ser Barbie (¿o sí?), y por eso te compartimos estas 5 razones:

1. La vida plástica NO es fantástica.

¿Quién quiere ver este mundo creado especialmente para emular los escenarios de esos juguetes tan icónicos, incluyendo la casa de Barbie y el icónico corvette rosa? Además, de deslumbrar con esos vestuarios tan perfectos de las Barbies, haciendo un recorrido histórico por sus profesiones y sus diferentes visiones de la mujer, esto desde un lugar llamado Barbie Land.

2. Pink is the new Black!

Es que de verdad los colores que tiene esta película no son de este mundo, ¿cómo lograron transformar al rosa de nuevo en tendencia? Quizás esto es culpa del trabajo visual de la película, pues cada cuadro y sus colores son un minucioso trabajo fotográfico de un mexicano nominado al Oscar, el mismísimo Rodrigo Prieto, ¿será que este mundo rosa lo llevará a recibir más reconocimientos? Ya lo veremos.

3. Margot Robbie

Es que esta mujer no puede hacerlo todo bien, ¿o sí? De verdad, es que es única. Bella y visionaria, no solo supo portar como ninguno los tacones de la muñeca más famosa del mundo sino que se metió de lleno a producir la película, haciendo mancuerna con la directora Greta Gerwig para llevar a la gran pantalla un escenario de fantasía que nunca antes se había visto a esta escala. De verdad, Margot, a veces no podemos creer tu talento.

4. Ryan Gosling

¿Es demasiado perfecto, no? De verdad que tanta guapura, carisma y talento en una sola persona no pueden ser reales. Si a eso le sumas que te dan el papel del maravilloso muñeco Ken, esto está fuera de control. Sin mencionar esos abdominales de acero. Ryan interpreta a Ken, ¿será que es algo más que simplemente el novio de Barbie?

5. Un estridente soundtrack

¿Quién quiere escuchar un álbum completo con canciones nuevas de Dua Lipa, Billie Eilish y Sam Smith? Cada escena de la película es acompañada de forma muy acertada por un soundtrack que te lleva de la disco, pasando por la playa y hasta el mundo real. Prepárate porque también Karol G, Lizzo y Nicki Minaj están presentes. Es más, hasta vas a escuchar cantar a Ryan Gosling.

Ahora ya sabes qué esperar de Barbie, si aún así decides verla en cines, te recordamos que se estrena este próximo 20 de julio. Ah, por si fuera poco, dicen que también puedes vivir la experiencia con sus respectivas palomitas rosas.

Cortesía Warner Bros.

