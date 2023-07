El concierto de Taylor Swift cada vez está más cerca, ¡así que debes prepararte para asistir al evento con toda la información necesaria de tu artista favorita!

Taylor Swift es una de esas pocas artistas que han dejado una huella imborrable en la industria musical y en el corazón de millones de seguidores alrededor de todo el mundo. Con una exitosa carrera que abarca géneros como el country, pop o incluso el indie folk, esta talentosa cantante y compositora ha acumulado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Ya que México, Argentina y Brasil se encuentra en la espera del tan ansiado The Eras Tour, es momento de hacer repaso de 5 curiosidades que tal vez no sabías de Taylor Swift

5 Datos curiosos de Taylor Swift que solo los verdaderos Swifties conocen

Tiene un número de la suerte

El número 13 es considerado por muchos como símbolo de mala suerte o de mal augurio; de hecho, en muchos hoteles no existen cuartos que terminan en 13 por esta razón; sin embargo, para Taylor es muy diferente. Ya que nació el 13 de diciembre, además de haber ganado premios importantes en ceremonias que tuvieron lugar en días 13, la artista lo considera de buena suerte.

Filantropía

Además de su talento, Taylor Swift es reconocida por su generosidad y compromiso con causas benéficas u obras de caridad. Por ejemplo, ha donado grandes sumas de dinero a varias organizaciones, incluyendo la lucha contra el cáncer, la educación y la asistencia a víctimas de desastres naturales. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, donó fondos para ayudar a algunas de las personas que se vieron afectadas por esta crisis.

Es fanática de Friends

Durante una entrevista en el 2015, Taylor reveló a los medios de comunicación que es una gran fanática de la exitosa serie de televisión Friends. De hecho, agregó que tiene el hábito de hacer un pequeño maratón de varios episodios después de presentarse frente a sus fanáticos en concierto; ya sea porque le ayuda a relajarse o que simplemente sea un remedio excelente para sacar algunas risas.

Algunas de sus letras son mensajes que quisiera enviar

Muchas de las mejores composiciones en la historia de la música toman como inspiración eventos y experiencias vividas por la artista. Por su parte, Taylor le aseguró a la revista Rolling Stone que algunas de las líneas de sus letras son en realidad mensajes de texto que desearía poder enviarle a una persona en específico.

Kiss Me fue la primera canción que aprendió a tocar en la guitarra

Saber cuál fue la primera canción que una leyenda de la música aprendió a tocar suele ser un tema de gran interés, en este caso, estamos hablando de Kiss Me del grupo Sixpence None the Richer, un tema que tomó mucha popularidad hacia finales de los 90s.

Ahora ya conoces 5 datos curiosos de Taylor Swift, ¡no pierdas más tiempo y corre a compartir esta información con tus amigas!, lo más probable es que no conozcan todo sobre esta famosa cantante.