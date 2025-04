10 frases inolvidables de Mario Vargas Llosa (y los libros donde aparecen)

“Desde luego que tiene sentido hacer literatura, porque la literatura puede ser, además de algo que produce placer, que estimula la imaginación, que enriquece la sensibilidad, puede ser una manera de hacer tomar conciencia de la problemática social al público lector y al gran público en general.”

― Mario Vargas Llosa, Conversación en Princeton con Rubén Gallo

“La civilización nace con la necesidad del ser humano de recurrir a los otros para satisfacer sus necesidades.”

― Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu

“Porque, en su intensa vida yo debía de ser una de las pocas cosas estables, el idiota fiel y enamorado, siempre allí, esperando la llamada para hacer sentir al ama que era todavía lo que sin duda ya estaba dejando de ser, lo que pronto no sería más: joven, bella, amada, codiciable.”

― Mario Vargas Llosa, Travesuras de la niña mala

“Es verdad que es imposible conocer a fondo a las personas, todas son insondables.”

― Mario Vargas Llosa, El héroe discreto

“Una carencia profunda y trágica nos persigue. Tenemos muchos más deseos, ambiciones y apetitos de los que podemos satisfacer. Nuestra condición real siempre palidece ante la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. No nos alcanza la vida, la existencia concreta es poca cosa comparada con todo lo que nos gustaría ser y hacer, con todo lo que nos gustaría experimentar y lograr. Y por eso existen novelas, menos mal, pues en ellas podemos refugiarnos para compensar esas carencias y vivir esas vidas que en suerte o en desgracia nos fueron negadas, que no nos tocaron, que no fueron la nuestra.”

― Mario Vargas Llosa, El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos (Obra periodística Vargas Llosa I)

“No hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregamos.”

― Mario Vargas Llosa, Medio siglo con Borges

“El talento es una cuestión de disciplina y constancia, según él, y está a la mano de cualquiera que tenga una vocación irresistible. Ésa es la primera lección de Flaubert.”

― Mario Vargas Llosa, Un bárbaro en París: Textos sobre la cultura francesa

“Pareciera que en el fondo de todos nosotros hubiese un monstruo. Que sólo espera el momento propicio para salir a la luz y causar estragos.”

― Mario Vargas Llosa, Tiempos recios

“Inventamos ficciones para de alguna forma vivir las muchas vidas que nos gustaría tener cuando en realidad solo tenemos una a nuestro alcance.”

― Mario Vargas Llosa, en el Discurso de Premiación por el Nobel de Literatura

“La verdad, había en ella algo que era imposible no admirar, por esas razones que nos llevan a apreciar las obras bien hechas, aunque sean perversas.”

― Mario Vargas Llosa, Travesuras de la niña mala