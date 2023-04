Has estado usando mal el aceite corporal todo este tiempo

Por años, los aceites han sido amados y odiados por justas razones. Si bien se usan comúnmente en el invierno, pueden ser los más grandes aliados a lo largo del año para mantener una piel radiante y sana. En caso de que no lo sepas, la piel se reseca también en temporada de calor. El gran error que la industria de la belleza ha cometido es obviar el famoso “modo de empleo” en las etiquetas.

Por supuesto que algunos no necesitan tanta explicación, pero el caso de los aceites corporales es una de las excepciones; hay que saber cuál es el ideal para qué objetivo y sobre todo cómo aplicarlo. El más famoso, ese que tiene una carita de bebé en su envase, es uno mineral que, en caso de que lo uses, debes de dejar ASAP.

Por DAFNE RUIZ

Cómo escoger un buen aceite

“Los aceites vegetales son los mejores para la piel gracias a sus propiedades de origen natural”, señala la dermatóloga Paola Eraso. “Entre los más populares se encuentran el de almendras y el de ajonjolí. “Los aceites minerales deben evitarse porque provocan dermatitis”. Cabe aclarar que además son obtenidos de la destilación del petróleo y contienen hidrocarburos.

Partiendo de ese criterio, lo siguiente es seleccionar de acuerdo a la necesidad: resequedad, estrías o cicatrices, celulitis, opacidad, falta de tonificación, entre otras. Existen opciones básicas/caseras que son efectivas, pero si quieres mayores beneficios que los que te brinda un aceite de un solo tipo, entonces apuesta por las de las marcas que más abajo te recomendamos.

Cuándo y cómo usarlo

Es obligatorio si tienes la piel extremadamente seca (con apariencia de cocodrilo). Pero que ni se te ocurra ponerlo sobre la piel “seca”. Ahí va: Todo mundo cree que no tiene ciencia la aplicación de un aceite. Sin embargo, Eraso asegura que “el aceite debe aplicarse sobre la piel húmeda porque si está seca se queda en la capa superficial y no se absorbe del todo”. O sea, el momento en el que se debe de usar es literal saliendo de la ducha (sin secarte con la toalla). Puede que esto te parezca extremo, así que la crema humectante funciona como una barrera protectora y conductora para que el aceite logre actuar de la manera más efectiva posible”.

¿En qué otro caso sí o sí debes tener al aceite corporal como aliado? “Si vas a un ambiente muy agresivo; a esquiar, por ejemplo, ayudará contra el agrietamiento de la piel”. Incluso, Paola recomienda que se usen guantes o calcetines durante la noche para potenciar el efecto reparador. Pero no solo es un aliado en clima frío. “Ahorita en la primavera ocurre el pico de dermatitis atópica, ligada a las alergias respiratorias por el polen”, explicó Pao. Si creías que tu nariz era la única afectada y no entendías por qué algunas partes de tu piel se sentían ásperas, ahora ya lo sabes.

Cuándo de plano no

“La piel grasa va a resultar la más afectada porque le va a sacar comedones; la que tenga tendencia a infecciones por hongo también. Si eres de las que va a la playa y comienzas a experimentar brotes de acné en pecho, espalda, glúteos o manchitas blancas en el cuerpo, prohibido el aceite”, advierte Pao. “Los aceites en la playa actúan como si fueran una playera mojada. Las glándulas de sebo producen mayor cantidad de sudor y grasa, el aceite impide esa liberación. Nunca aceite en la cara. Solo los sueros que con una textura similar, pero aceite per se no.

Un aceite de acuerdo a cada necesidad

Cuidado con aplicar el aceite en zonas que no estarán cubiertas. “Muchos tienden a manchar la piel cuando se expone al sol”. Así que si quieres utilizar el tuyo, lo ideal es que sea después del baño por la noche. Una excelente opción es el White Ginger Contouring Oil for Legs de Sisley. “Aunque este promete que no mancha, me parece que es mejor usarlo al terminar la jornada. Es una maravilla sobre todo para piernas cansadas o propensas a telangiectasias (“arañitas”) o varices. Sus ingredientes ayudarán a calmar la fatiga y a dejar una textura suave”, señaló Paola.

En el caso de querer combatir las estrías o cicatrices, la doctora Eraso tuvo su respuesta en menos de dos segundos. “El más efectivo que conozco es el de Bio-Oil (ya considerado un favorito alrededor del mundo). Funciona como tratamiento preventivo, pero también post. Las mujeres embarazadas, así como aquellas que ejercitan brazos y piernas o que están bajando de peso se verán beneficiadas con este aceite”. Si lo tuyo es el lujo (imposible negar que te sientas más apapachada), entonces disfruta del Tonic Treatment Oil de Clarins. “Sus ingredientes son bastante similares, así que prácticamente obtendrás los mismos beneficios… pagando un poco más. Si ya eres fan de la marca, ni lo pienses, es para ti”.

Para cuerpo completo

Muchas no tenemos tiempo para rutinas que impliquen cambiar de productos por zonas o áreas. Afortunadamente, hay uno que cumple en todo el cuerpo. Se trata del Phyto Replenish Body Oil de Dermalogica. En palabras de Paola es el más top, el que lo tiene todo, pues gracias a sus poderosos ingredientes: semilla de ciruela francesa, de girasol (ricos en omega como el ácido linoleico, lonolénico y oleico), aceite de aguacate, vitamina E, infusión de ginseng rojo fermentado, bergamota brillante, neroli, naranja, pachulí y sándalo. Nuevamente se sugiere que se unte con las manos mojadas. De venta en la tienda en línea de Kokoro.

Otra alternativa con perfil aún más natural es el aceite de Momotaro. Su fórmula plant-based está certificada vegana, orgánica y libre de crueldad animal. Cuenta con extractos de argán, almendra, jojoba, pimienta negra, sándalo, toronja y espino cerval que aportan diversos tipos de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos.

Elaborado -obviamente- sin alcohol, parabenos, ftalatos, siliconas, sulfatos o cualquier fragancia sintética. Lo más cool es que esta marca propone un ritual más allá de un simple modo de uso, acertando en lo que la doctora Eraso ya había dejado en claro: tener la piel húmeda. Al finalizar te sentirás reparada y con energía por el boost en la circulación. Lo puedes comprar aquí.

¿Y los aceites que son bloqueadores?

Los protectores solares en aceite han sido diseñados para la playa, aunque Paola prefiere que esa presentación sea la última alternativa y que si se quiere lucir ese brillo tan especial, se haga en la ciudad. Entre una amplia variedad, Pao escogió para dicha tarea al Glow Oil de Supergoop!, un fotoprotector solar del 50 resistente al agua rico en antioxidantes que ayuda a hidratar tu piel al mismo tiempo que le otorga una apariencia resplandeciente, pero sin dejar sensación grasosa. Ojo, no es opción si la tuya tiene tendencia acneica.