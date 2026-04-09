Vaquera invertida: guía para ser la reina del rodeo en la intimidad (y por qué le fascina a ellos)

La vaquera invertida es una posición aventurera y sensual, se trata de una variación de la clásica vaquera que permite experimentar sensaciones similares, mientras se añade un toque diferente y más atrevido a la intimidad.

Aunque la vaquera invertida puede resultar muy atractiva, para algunas personas puede generar vulnerabilidad, especialmente si es la primera vez, pues al estar de espaldas a la pareja, el nivel de comodidad puede variar según la confianza y la dinámica de la relación en pareja.

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¿Cómo es la posición de la vaquera invertida?

Si ya se domina la vaquera tradicional, la vaquera invertida resulta fácil de realizar: tu pareja se recuesta boca arriba y tú te colocas encima, mirando hacia sus pies, y desde esa posición puedes controlar el movimiento y la intensidad, mientras tu pareja permanece reclinada y observa desde atrás tu movimiento y sensualidad.

La experta en sexualidad, Tara Suwinyattichaiporn, asegura que aunque algunas mujeres pueden sentirse vulnerables, esta posición también puede ayudarte a quitarte la pena con tu pareja y dejarte llevar con mayor libertad por el momento y las sensaciones.

“Puede resultar empoderador para las mujeres estar encima y de espaldas a su pareja. Puedes prestar especial atención a las sensaciones en tu cuerpo y al placer sin mirar las caras del otro”, asegura la especialista.

¿Cómo es la posición de la vaquera invertida? Getty Images

Beneficios de la vaquera invertida

La vaquera invertida ofrece sensaciones similares a otras posturas desde una posición más dominante para quien está arriba, además, algunas parejas la consideran adecuada para experimentar con dinámicas más atrevidas y variar la rutina en la intimidad.

“Tienes mucha palanca para moverte y controlar el ángulo y el movimiento de tu pelvis”, dice la especialista. “En cuanto a tu pareja, puede tumbarse y relajarse sin problema, o si quiere participar en la acción, puede doblar las rodillas y embestir”.

Por otra parte, la vaquera invertida facilita la estimulación del clítoris, ya sea manualmente o con juguetes, lo que puede favorecer el orgasmo o los hace más intensos.