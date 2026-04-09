Vaquera invertida: guía para ser la reina del rodeo en la intimidad (y por qué le fascina a ellos)

La vaquera invertida es una posición aventurera y sensual, se trata de una variación de la clásica vaquera que permite experimentar sensaciones similares, mientras se añade un toque diferente y más atrevido a la intimidad.
Aunque la vaquera invertida puede resultar muy atractiva, para algunas personas puede generar vulnerabilidad, especialmente si es la primera vez, pues al estar de espaldas a la pareja, el nivel de comodidad puede variar según la confianza y la dinámica de la relación en pareja.
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¿Cómo es la posición de la vaquera invertida?
Si ya se domina la vaquera tradicional, la vaquera invertida resulta fácil de realizar: tu pareja se recuesta boca arriba y tú te colocas encima, mirando hacia sus pies, y desde esa posición puedes controlar el movimiento y la intensidad, mientras tu pareja permanece reclinada y observa desde atrás tu movimiento y sensualidad.
La experta en sexualidad, Tara Suwinyattichaiporn, asegura que aunque algunas mujeres pueden sentirse vulnerables, esta posición también puede ayudarte a quitarte la pena con tu pareja y dejarte llevar con mayor libertad por el momento y las sensaciones.
“Puede resultar empoderador para las mujeres estar encima y de espaldas a su pareja. Puedes prestar especial atención a las sensaciones en tu cuerpo y al placer sin mirar las caras del otro”, asegura la especialista.
Beneficios de la vaquera invertida
La vaquera invertida ofrece sensaciones similares a otras posturas desde una posición más dominante para quien está arriba, además, algunas parejas la consideran adecuada para experimentar con dinámicas más atrevidas y variar la rutina en la intimidad.
“Tienes mucha palanca para moverte y controlar el ángulo y el movimiento de tu pelvis”, dice la especialista. “En cuanto a tu pareja, puede tumbarse y relajarse sin problema, o si quiere participar en la acción, puede doblar las rodillas y embestir”.
Por otra parte, la vaquera invertida facilita la estimulación del clítoris, ya sea manualmente o con juguetes, lo que puede favorecer el orgasmo o los hace más intensos.