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Amor y Sexo

¿Un mujeriego puede cambiar por amor? Esto pasa cuando realmente se enamora

¿Realmente una persona que suele ser infiel o evita el compromiso puede cambiar cuando se enamora? Descubre la verdad detrás de esta teoría.

Octubre 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Un mujeriego puede cambiar por amor? Esto pasa cuando realmente se enamora

¿Un mujeriego puede cambiar por amor? Esto pasa cuando realmente se enamora

Getty Images

Gracias a las películas románticas y las novelas de romance, hemos construido la ilusión de que los hombres mujeriegos pueden cambiar por la mujer que aman, que el amor verdadero los transforma y son capaces de comprometerse de por vida con una solo mujer, pero la verdad parece mucho más compleja.

Y es que más allá de la fantasía romántica, debemos recordar que las relaciones de pareja son mucho más complejas, y aunque el amor si nos transforma y puede hacernos mejores personas, el amor por sí solo no garantiza un cambio de comportamiento.

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¿Un mujeriego puede cambiar por amor?

Los psicólogos en comportamiento humano y en relaciones de pareja, coinciden en que, para que exista una transformación real, también debe haber voluntad, responsabilidad y un deseo genuino de construir una relación diferente.

Si no es genuino con lo que siente, un mujeriego puede estar profundamente enamorado, sentir afecto genuino y, aún así, puede repetir sus hábitos de traición e infidelidad, comportándose como un coqueto a pesar de su pareja.

Señales de que un mujeriego está cambiando de verdad

Por otra parte, es importante señalar que cuando un mujeriego realmente está cambiando, comenzará a dar señales de su compromiso genuino, y así puedes identificarlas:

Cambia sus prioridades

Una de las primeras señales aparece en sus decisiones: deja de buscar nuevas conquistas, pone límites y comienza a priorizar la estabilidad y la confianza que está construyendo con su pareja. No se trata de cambiar de un día para otro, sino de demostrar con hechos que ahora quiere cuidar la relación.

Deja de buscar validación externa

En algunos casos, el comportamiento de un mujeriego puede estar ligado a la necesidad de sentirse deseado y recibir validación constante; sin embargo, al construir un vínculo emocional profundo, puede comenzar a cuestionar esa necesidad y dejar de buscar aprobación fuera de la relación.

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¿Un mujeriego puede cambiar por amor? Esto pasa cuando realmente se enamora

Getty Images

Empieza a ser más transparente

Otra señal es la transparencia: deja de ocultar conversaciones o intenciones, habla con honestidad y entiende que recuperar la confianza requiere tiempo y coherencia, más que vivir bajo vigilancia, el cambio se refleja en actuar correctamente incluso cuando nadie lo está observando.

Sus acciones coinciden con sus palabras

Decir “contigo quiero algo serio” es fácil; demostrarlo requiere hechos, y un cambio real se refleja en hábitos constantes: respeta límites, cumple acuerdos y deja atrás conductas que dañaban sus relaciones. Más que sus promesas, observa su comportamiento con el paso del tiempo.

Eres su motivación, pero no su razón

Nadie cambia solo porque otra persona lo ame, pero una relación puede motivarlo a ser mejor, pero la transformación debe partir de una decisión personal. El cambio verdadero implica reconocer los errores, asumir responsabilidades y modificar de forma constante la manera de relacionarse.

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