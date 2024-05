¿Tu ex quiere ser tu amigo? Esto es lo que realmente significa

Estos son los motivos por lo que tu ex quiere ser tu amigo y seguir en contacto contigo

La psicología dice que el método más eficaz para salir de una relación que ya no te aporta nada es a través del contacto cero, sin embargo, no siempre es posible porque hay personas en común de por medio que impiden que esto se realice y que ambas partes salgan bien libradas de momentos incómodos donde todo el mundo sabe qué pasó.

O lo que es peor, alguna de las dos partes no está dispuesta a soltar del todo el vínculo y propone una amistad después de tener una relación conflictiva o que simplemente no funcionó.

En cualquiera de los dos casos, te sugerimos mantenerte alerta porque cualquier señal de amabilidad podría ser confundido con la posibilidad de una reconciliación.

Te necesita

Si tu ex te ha propuesto una amistad después de que su relación no funcionó, es muy probable que no sepa lidiar con su soledad y ésta le genere miedo, ansiedad e incomodidad. Aléjate de inmediato, sobre todo si aún sientes algo por él ya que muy probablemente saldrás lastimada de esa relación.

Te utiliza

No quiere regresar contigo, pero se siente cómodo mientras te tiene cerca y disponible para él. Muy seguramente pasarás a ocupar el papel de la no oficial mientras él conoce a otras personas.

Te considera de su propiedad

No quiere que tú continúes con tu vida y quizá encuentres a alguien que sí sepa valorar todo lo que tienes para dar, no come ni deja comer, lo mejor es que te alejes por completo. Créelo, si él quisiera algo bien contigo, no tendría pretextos para no concretarlo.

No soporta la idea de verte feliz con alguien más Getty images

Miedo

El apego de tu ex es el de un acumulador, por ello le es imposible deshacerse de vínculos que formaron parte de su vida, aunque él ya no tenga intenciones de nada contigo. No formes parte de su colección y sal corriendo de ahí.

Dudas

Probablemente, él no está seguro de querer terminar porque tiene miedo de perder todos los beneficios que le traía su relación, por eso prefiere tenerte cerca mientras aclara su mente.