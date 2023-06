Conoce la regla de ‘cero contacto’ para superar a tu ex

Superar una ruptura amorosa siempre es difícil, pero lo mejor que puedes hacer para olvidarte de tu ex, es dejar de tener contacto con esa persona.

Terminar una relación amorosa nunca será sencillo; se deberá pasar por un complejo y largo proceso de duelo en el que ambas partes de la pareja pueden llegar a sentirse solos y vulnerables, razón por la cual es tan común que se terminen buscando entre sí y queden atrapados en dinámicas tóxicas que solo causan más daño e impiden a las personas continuar con su camino.

Contacto cero Foto: Getty images

Dado a las dificultades para cortar el vínculo romántico, son muchos los que deciden aislarse y restringir cualquier línea de comunicación con la pareja para evitar caer en los mismos ciclos de dolor y tristeza; esta técnica es conocida como la regla del cero contacto.

Cómo superar a tu ex con la regla del cero contacto

Hacer uso de la estrategia del cero contacto significa comprometerse a limitar todo contacto con la pareja durante el periodo en el que se está aprendiendo a lidiar con su ausencia. Evitar todo tipo de interacción incluye: no hablar con esa persona, ignorar sus llamadas, abstenerse de escribir o responder a sus mensajes, no investigar o “stalkear” sus perfiles en redes sociales, no mencionarla a terceros o preguntar sobre ella con amigos en común. En pocas palabras, evitar su presencia en cualquier contexto y abstenerse de buscar información sobre ella a través de amigos o internet.

¿Qué es el contacto cero? Foto: Getty Images

Esta técnica suele ser de gran utilidad para aquellas personas que formaron parte de una larga relación en la que la intimidad física y emocional fue de gran intensidad; pues mientras más se compartió como pareja más difícil será seguir adelante o pensar en nuevos planes, aún peor si se sigue viendo o manteniendo el contacto con la otra persona, pues dejarse dominar por los sentimientos que siguen presentes podría terminar siendo bastante sencillo.

Ventajas del contacto cero

Adiós al autoengaño

Son muchas las parejas que pretenden ser amigos después de una ruptura; sin embargo, el contacto cero ofrece el tiempo y la oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido y aclarar los pensamientos, por lo que se podrá llegar a la conclusión de que, cuando menos de momento, mantener una amistad con la expareja no es viable ya que aún hay muchos sentimientos a flote. Así evitarás las confusiones emocionales y podrás vivir tu proceso de duelo de una manera mucho más sana.

Ventajas del contacto cero Foto: Getty Images

Tus necesidades son prioridad

Tomar distancia de la expareja también te ayudará a reconectar contigo misma; tendrás tiempo para pensar en tus necesidades y sanar ese corazón roto. Una oportunidad para explorar nuevos horizontes y cambiar la rutina.

Si estás pasando por una ruptura, considera implementar esta regla para superar el dolor y avanzar hacia un futuro más brillante y feliz. Recuerda que mereces lo mejor en el amor y en la vida.