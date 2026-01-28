¿Tu ex es tu coworker? La guía definitiva para sobrevivir a la oficina sin perder el estilo (ni la chamba)

El Mindset Psicológico: ¿Por qué es tan difícil?

Según la psicología del comportamiento, el lugar de trabajo es un “espacio de alto rendimiento” donde el cerebro intenta mantener el control. Ver a un ex activa el sistema límbico (emociones), lo que crea un conflicto con la corteza prefrontal (lógica). Básicamente, tu cerebro está en una guerra civil entre querer llorar y tener que presentar un PowerPoint.

Dato Pro: Aplicar el “Método de la Piedra Gris” (ser lo más aburrida y neutral posible) ayuda a reducir la fricción emocional y evita que la otra persona busque reacciones en ti.

10 Tips Prácticos para una Convivencia Top

1. Establece un “Tratado de Paz” digital

Si se siguen teniendo en redes sociales, lo mejor es el mute inmediato. En el trabajo, mantén la comunicación estrictamente laboral. Nada de enviarse memes por Teams o preguntarse "¿qué vas a comer?” si no es necesario.

2. Cero chismes en el break

Tus compañeros de oficina no son tus terapeutas. Aunque mueras por contar “lo que realmente pasó”, no lo hagas. Involucrar a terceros crea bandos y destruye el ambiente laboral. Si necesitas desahogarte, hazlo con tus amigas fuera de la oficina.

3. La regla de los 5 segundos

Si te lo encuentras de frente en el pasillo: saludo cordial, sonrisa ligera y sigue caminando. No te quedes a “ver cómo está”. Cinco segundos de cortesía son suficientes para no parecer grosera pero tampoco desesperada.

4. Re-agenda si es necesario

Si tienen una junta one-on-one y sientes que vas a explotar, intenta moverla o pedir que alguien más se integre. La salud mental es primero, y es mejor posponer que tener un breakdown en la sala de juntas.

5. Evita la “Triangulación”

No uses a otros compañeros para mandarle mensajes o para saber qué está haciendo. “Oye, ¿viste si Juan llegó con alguien?” es un no rotundo. La ignorancia es felicidad (y profesionalismo).

6. Cuida tu lenguaje corporal

Evita cruzar los brazos o morderte los labios cuando él hable en las juntas. Mantén una postura abierta y profesional. Tu cuerpo habla más que tus palabras, ¡que no diga que sigues dolida!

7. No busques venganza con el “Glow Up” de oficina

Es tentador querer ir espectacularmente guapa solo para que vea lo que se perdió. Pero si lo haces por él, le sigues dando poder. Arréglate para ti, para sentirte poderosa en tu puesto, no para una audiencia de uno.

8. Mantén los límites en las fiestas de la empresa

El alcohol y los ex en las fiestas de fin de año son una combinación explosiva. Ponte un límite de copas y, si ves que él se está acercando de más, es tu señal para pedir un Uber y retirarte con dignidad.

9. Si el drama escala, ve a RH

Si hay acoso, indirectas en correos o sabotaje laboral, no te quedes callada. Tu derecho a un ambiente de trabajo sano está por encima de cualquier historia romántica pasada.

10. Enfócate en tu “Main Character Energy”

Recuerda por qué estás ahí: para brillar en tu carrera. Convierte esa energía que usas en pensar en él, en un proyecto que te consiga un ascenso. El éxito es la mejor forma de pasar página.

¿Cuándo es momento de buscar otro aire?

Si la convivencia afecta tu productividad, te causa ansiedad crónica o él no respeta los límites, quizás sea momento de actualizar tu LinkedIn. Ningún trabajo vale tu paz mental, pero antes de renunciar, ¡agota todas estas cartas!