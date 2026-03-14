5 mitos del anal que debes dejar de creer hoy mismo

El s*xo anal sigue siendo uno de los temas que más curiosidad despiertan, pero que más miedo generan debido a la desinformación. Psicológicamente, el ano es una zona cargada de terminaciones nerviosas que, al ser estimuladas correctamente, pueden llevar a orgasmos más profundos debido a su cercanía con el suelo pélvico. Sin embargo, la falta de lubricación natural y el factor “miedo” suelen ser los principales obstáculos.

Las 5 mentiras que debes olvidar

1. “Siempre duele”

El dolor es una señal de que el esfínter está contraído por nervios o falta de preparación. Con paciencia y técnica, no debe doler.

2. “Es sucio”

Una higiene básica externa y el uso de preservativo eliminan cualquier riesgo. No se necesita un procedimiento médico previo.

3. “Te vas a quedar laxa”

El ano es un músculo extremadamente elástico que vuelve a su forma original inmediatamente.

4. “Es solo para hombres”

Las mujeres tienen miles de terminaciones nerviosas en la zona que se conectan indirectamente con el clítoris.

5. “Cualquier lubricante sirve”

Falso. Solo los lubricantes a base de agua o silicona de alta densidad son seguros para esta zona delicada.

Tip

Empieza con estimulación externa, usa mucho lubricante.