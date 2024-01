Tips para evitar las náuseas durante el sexo oral

Es común sentir arcadas y náuseas durante el sexo oral, si te incomodan de algún modo, sigue estos tips para evitar que te lloren los ojos durante la felación.

El sexo oral es una de las practicas más recurrentes y placenteras durante las sesiones de pasión, de hecho, lo es para quien lo practica como para quien lo recibe, por un lado, la sensación de control resulta ser sumamente placentera, así como la sensación de complacer al otro también tiene su tinte de erotismo.

Sin embargo, suele pasar que las cosas se salen de control y la persona que recibe la felación pierde la noción de la intensidad por lo que puede llegar a incomodar o lastimar a quien la está practicando, es entonces cuando aparecen las arcadas y en consecuencia las náuseas que te harán llorar los ojos.

Lo primero que debes tener en mente es que esto debe ser satisfactorio para ambas partes, por lo que, si te incomoda, es mejor que te detengas un poco o incluso se lo comuniques a tu pareja, por ese motivo hoy en Cosmopolitan preparamos para ti algunos tips para evitar la incomodidad de las arcadas y las náuseas durante el sexo oral.

Identifica la capacidad de tu garganta

No sabrás hasta donde eres capaz de resistir durante el sexo oral si no lo intentas, pero ojo, primero lo tienes que hacer tu sola con los dedos de tus manos para no causarte un mal rato. Ubica la zona de tu boca donde se produce la arcada que desencadena las náuseas y las lágrimas en los ojos.

Sinceramente, el sexo oral se disfruta más cuando es apasionado, lento y excitante, los movimientos bruscos son letales para el erotismo gracias a la pornografía. No lo hagas, no es sensual.

Posiciones clave

La lengua debe mantenerse en una posición de descanso sobre los dientes de abajo, los cuales, por cierto, nunca deben entrar en acción. La intención de esta posición de la lengua es hacer una especie de sándwich entre el paladar, el pene y la lengua.

Identifica la capacidad de tu garganta Getty images

Cuida la posición del cuello

Este tip es clave, pero además es un factor al que casi nadie le presta atención: el cuello debe tener suficiente espacio para permitir que la garganta se expanda cuanto pueda según tus necesidades y las de tu pareja.

Respiración

Olvídate de jadear por la boca, pues además de que te va a agotar más rápido, sólo vas a lograr que se te seque y la sesión puede resultar dolorosa e incomoda para ambos. A nadie le gusta el sexo oral seco, de hecho, lo debes evitar a toda costa, si te es útil mantén cerca algún líquido para beber.

Respirar por la boca puede afectar tu desempeño en el sexo oral Getty images

Utiliza las manos

Tener sexo oral sin utilizar las manos puede ser muy erótico para ambos, sin embargo, es necesario que tus manos entren al quite para controlar la profundidad de la penetración. Si permites que lo decida tu pareja terminarás siendo víctima de la desnucadora y eso no va a ser placentero. Debes tener el control total de la situación.

Cuida el ángulo y la postura

El ángulo y la postura de quien realiza el sexo oral dependerá totalmente de la curvatura del pene, cuida que al penetrar no choque bruscamente, lo que buscas no es un chipote en el glande o en tu garganta, sino una succión moderada que atraiga sangre al cuerpo cavernoso del pene no es necesario que choque con nada.

Cuida el ángulo y la postura durante el sexo oral Getty images

Primero la puntita

Inicia besando la entrepierna y sube hasta su glande con pequeños besos para estimular la salivación, comienza a chupar la cabeza del pene y una vez que te sientas lo suficientemente humectada dirígete hacia el cuerpo venoso.

Descansa si es necesario

Como ya te aconsejamos antes, tú debes tener el control de la situación, por eso no permitas que él te tome por la cabeza pues podrías salir lastimada, además, puedes detenerte cuando tú quieras y descansar el cuello, durante esas pausas puedes besar las zonas cercanas al miembro sin chupar.

Practica cuanto sea necesario

Repítelo una y otra vez, cuantas veces consideres necesarias hasta que domines la técnica de expandir la garganta sin ahogarte y sin sentir esas molestas arcadas que provocan las náuseas. Recuerda que el sexo oral debe ser placentero para ambas partes, además no estás obligada a hacerlo y si tienes deseo de experimentar pídele a él que también lo haga.