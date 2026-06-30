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Amor y Sexo

¿Tienes un plan B en el amor? Esto revela de ti (y no es nada bueno)

Tener una opción de respaldo en el amor “por si acaso” no es tan inocente como parece, según la ciencia.

Junio 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Tienes un plan B en el amor? Esto revela de ti (y no es nada bueno)

¿Tienes un plan B en el amor? Esto revela de ti (y no es nada bueno)

Getty Images

Hoy en día, es muy común conocer a personas que prefieren tener un plan B en el amor, muchas de ellas siguen manteniendo contacto con su ex, coquetean con otras personas o conservan una opción “por si acaso” aunque ya estén en una relación formal con alguien más.

Muchas personas aseguran que tener un “plan B” en el amor es una forma de protegerse por si su relación no funciona y así evitar el sufrimiento o la soledad; sin embargo, especialistas en psicología señalan que este comportamiento puede revelar conflictos emocionales mucho más profundos.

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¿Qué significa tener un plan B en el amor?

El “plan B” en el amor consiste en mantener una opción romántica disponible mientras se está en una relación o conociendo a alguien, puede ser a través de un mensaje ocasional, un “me gusta” estratégico o una conversación que alimenta las esperanzas de alguien más.

Las redes sociales y las aplicaciones de citas han facilitado esta práctica, permitiendo mantener el contacto con posibles intereses amorosos de forma discreta.

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¿Tienes un plan B en el amor? Esto revela de ti (y no es nada bueno)

Getty Images

Lo que refleja de tu personalidad

Lejos de ser una señal de inteligencia emocional o previsión, diversos expertos consideran que tener siempre una opción de respaldo puede esconder conflictos internos no resueltos.

Miedo al abandono

Quienes tienen un “plan B” en el amor suelen sentir ansiedad ante la posibilidad de quedarse solos, por lo que esa alternativa funciona como una red de seguridad emocional.

Baja confianza en la relación

Mantener abierta otra posibilidad puede ser una señal de falta de confianza en la relación actual o de dificultad para comprometerse por completo.

Miedo al compromiso

Mantener un “plan B” puede ser una forma de evitar la vulnerabilidad y el riesgo que implica comprometerse con una sola relación.

Necesidad constante de validación

En algunos casos, el “plan B” no busca otra relación, sino la necesidad de sentirse deseado o validado, lo que puede afectar de forma negativa la autoestima.

¿Por qué no debería tener un plan B en el amor?

Aunque tener un “plan B” puede dar tranquilidad momentánea, a largo plazo genera desconfianza, dificulta la autenticidad en la relación y puede aumentar la ansiedad y la insatisfacción emocional, incluso si tu pareja oficial nunca lo descubre.

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