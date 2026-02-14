Si te cuida, te ama (el condón también es un acto de cariño)

Hay una idea que se repite demasiado: que el condón es algo “de cuando no hay confianza”. Como si el amor y la protección no pudieran coexistir. En la víspera de San Valentín —y justo en el Día Internacional del Condón, impulsado por organizaciones como AIDS Healthcare Foundation— vale la pena poner sobre la mesa algo más honesto: cuidarse también es una forma de cariño.

El mito de que “si somos exclusivos ya no hace falta”

La exclusividad no es un análisis clínico. Muchas infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden no presentar síntomas durante meses o incluso años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día se producen más de un millón de nuevas infecciones de transmisión sexual en el mundo. La mayoría son asintomáticas. Eso significa que confiar en la palabra de alguien no sustituye una prueba médica.

Estar en una relación exclusiva no elimina el riesgo si no hay pruebas recientes o conversaciones claras sobre salud sexual. El condón no es una señal de sospecha; es una herramienta de prevención.

Cómo negociar sin que parezca acusación

El problema no suele ser el condón, sino el tono. Cambia la narrativa de “no confío en ti” por “quiero que ambos estemos tranquilos”. Hablar en primera persona ayuda: “Me hace sentir más segura usarlo” o “Prefiero que lo hagamos así”. No es una acusación, es una preferencia legítima.

El respeto se nota en la reacción. Si la otra persona escucha y lo toma en cuenta, hay espacio para la conversación. Si se molesta o minimiza tu inquietud, eso también comunica algo importante.

El famoso “pero confía en mí”

“Confía en mí” no es un resultado de laboratorio. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos han señalado que muchas ITS pueden transmitirse incluso cuando no hay signos visibles. La confianza emocional no sustituye la prevención física.

Además, el condón no solo protege contra el VIH; también reduce significativamente el riesgo de clamidia, gonorrea y otras infecciones. No es dramatismo, es estadística.

Sin volverlo clase de biología

No se trata de asustar. Se trata de normalizar. Las ITS no distinguen entre relaciones casuales o formales. Y usar protección no convierte el momento en una consulta médica. Es simplemente parte del acuerdo.

Si te cuida, te ama (el condón también es un acto de cariño) Pexels

Cómo hacerlo parte del juego y no del freno

El condón no tiene que ser el “momento incómodo”. Puede integrarse con naturalidad: elegir juntos el tipo, probar opciones ultrafinas, con textura o lubricación adicional. Incluso convertirlo en parte del ritual previo. La anticipación también es erotismo.

Cuando ambas personas participan en la decisión, la dinámica cambia. Ya no es una imposición, es complicidad. En una cultura que todavía romantiza el riesgo como prueba de amor, vale la pena replantear el mensaje. Si alguien quiere compartir intimidad contigo, también debería querer compartir responsabilidad. El cuidado no enfría la pasión; la hace más consciente porque al final, protegerse no es falta de confianza, es una señal clara de que la relación importa lo suficiente como para hacerla segura.