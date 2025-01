¿Existe la resaca por relaciones íntimas?

Puede que el término suene raro, pero si alguna vez te has sentido agotada, sensible o un poco emocional después de una noche intensa, probablemente has vivido lo que llaman “resaca de sexo”. No te preocupes, no es algo malo ni inusual. Más bien, es la forma en que tu cuerpo y mente reaccionan después de toda esa energía invertida en el momento.

A grandes rasgos, la resaca de sexo se refiere a esa sensación de cansancio extremo, dolor muscular o incluso un sube y baja emocional que aparece después del sexo. Durante la intimidad, tu cuerpo libera hormonas como oxitocina y dopamina que te hacen sentir increíble. Pero cuando esas hormonas vuelven a niveles normales, es común sentirte un poco agotada o un “bajón”. Además, el sexo es físicamente demandante, entre el movimiento, la fricción y la intensidad, no es raro terminar cansada como si hubieras hecho una sesión intensa de ejercicio.

Al final del día, puede desconcentrarse esta sensación, pero es completamente normal. Incluso podrías experimentar un dolor de cabeza o deshidratación si no tomaste suficiente agua. Lo importante es escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita para recuperarse.

En resumen, la resaca de sexo no es algo de lo que tengas que preocuparte. Es simplemente tu cuerpo ajustándose después de toda la acción. Aprende a escuchar lo que necesitas, cuídate y sigue disfrutando de una vida sexual de una manera saludable y feliz.