Condones inspirados en vegetales: ¿A cuál se asemeja el pene de tu chico?

[Inserta los emojis de plátano aquí...]

Mientras puedes conseguir condones en más texturas disponibles que en un papel tapiz, la forma y el tamaño siguen siendo bastante limitados.

De hecho, distintas investigaciones han determinado que los condones se caen durante el sexo en más del 5% de las veces y en 20% de las veces no funcionan correctamente, esto debido a que los chicos están usando el tamaño incorrecto. Fue así que un diseñador taiwanés desarrolló la solución perfecta: Condones inspirados en el vegetal o la fruta al que más se asemeje su miembro. Porque? ¡¿Por qué no?!

Los condones diseñados por Guan-Hao Pan, vienen en cinco formas diferentes. Desde un largo y delgado pepino o un calabacín, hasta un plátano.

Lamentablemente, si eres hombre y en este momento estás viendo que tu amiguito tiene forma de nabo, ahora mismo, no hay nada para ti.

El paquete también refleja el tamaño del condón, así que puedes descifrar más fácilmente qué verduras van mejor con tu corte de carne.

Su comercialización está pensada para todo el mundo pero aún no hay muchos detalles al respecto. Están planeando instalar máquinas expendedoras para ello.

El otro detalle está en la forma en que cada condón se envasa. Cada uno viene en un pequeño recipiente (diseñado para parecerse a la verdura rebanada) con la punta ya levantada.

Esto hace que tomar el condón sea más rápido y sencillo.

Como dice su sitio: ?La velocidad al usar Love Guide Condoms es mucho mayor que con los condones empacados de forma convencional?.

Por último, recuerda que si quieres comparar el pene de tu chico con algún vegetal, hazlo en casa, no en el área de verduras del supermercado.