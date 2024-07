Evita separaciones en el futuro y presta atención a estas señales que indican definitivamente si tú y tu pareja terminarán en divorcio al cabo de un tiempo juntos…

Nadie se casa esperando a que su matrimonio no funcione, siempre que una pareja llega al altar de por medio van las ilusiones y promesas de que ambos pondrán todo de su parte para que la relación se convierta en un por siempre al que admirar y reconocer, sin embargo, muchas situaciones pasan en el camino, situaciones que de inicio no estaban contempladas en el radar de la incompatibilidad, pero que probablemente siempre fueron evidentes y no lograste detectar a tiempo.

Recuerda que un divorcio no es necesariamente un fracaso o un tropiezo, en realidad es una nueva oportunidad para volver a empezar y reajustar tu proyecto de vida a las nuevas posibilidades a las que te enfrenta el destino.

Hoy en Cosmopolitan hemos preparado para ti y tu pareja algunas señales definitivas de que tu compromiso terminará en divorcio para que tomen precauciones si aún están a tiempo.

Comunicación deteriorada

Al inicio de la relación no hay la suficiente confianza para hablar de temas profundos y delicados y al cabo de un tiempo juntos las parejas suelen perder el interés por hablar de asuntos que podrían terminar en confrontaciones y discusiones, el punto es que la comunicación nunca logra ser asertiva y constructiva, esa es una señal inequívoca de que tu compromiso terminará en divorcio tarde o temprano.

Desconexión emocional

El desapego, el desinterés y la falta de empatía son, sin duda, síntomas de que la pareja ya no vibra en la misma sintonía, esto sucede a menudo en las parejas que llevan mucho tiempo juntas y de las cuales la monotonía ha tomado el rumbo.

La comunicación asertiva es uno de los pilares más importantes de las relaciones de pareja Getty images

Falta de compromiso

La ausencia de metas y proyectos en común es uno de los principales detonantes de separaciones a largo plazo ya que no sólo reflejan la falta de compromiso en la pareja, sino que demuestran que, en realidad, no tienen nada en común.

Infidelidad

Definitivamente, las infidelidades y mentiras están en el top de causas de divorcios ya que estas derriban definitivamente la confianza e incluso impactan en la autoestima de ambas partes.

Conflictos constantes

Vivir en pareja implica aprender a convivir con alguien que tiene otro estilo de vida, valores, educación y hábitos, lo cual de inmediato representa un conflicto, sin embargo, la comunicación asertiva es el remedio definitivo, si tú y tu pareja no han logrado llegar a acuerdos básicos de convivencia y esto les genera conflictos constantes por cualquier motivo, lamentamos informarte que a la larga esta situación desgastará su relación al punto de ser irreconciliable.

La terapia de pareja es una herramienta indispensable en la relación Getty images

Acudir a terapia de pareja es indispensable si se ven en alguno de estos escenarios, la disposición y cooperación de ambos también es imprescindible.