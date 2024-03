Presta atención a estas señales que revelan que esa persona está enamorándose de ti aunque tenga pareja

El amor es complicado y las emociones traicioneras. Aunque lo ideal sería que no tuviéramos ojos para nadie más cuando nos encontramos en una relación sentimental, muchas personas se sienten atraídas por una persona que no es su pareja, ¿qué tan alarmante es sentir química por un tercero?

Sentir atracción por otros individuos aunque estés en una relación sentimental con alguien más es perfectamente normal, pues se trata de un proceso inconsciente y natural de tu cerebro. El deseo o la atracción entre los seres humanos se presenta de forma inherente, y lo único que puede depender de la persona es la frecuencia. Por eso, es posible que le gustes a una persona aunque se encuentre en una relación estable; ¿cómo detectarlo?

Señales de que le gustas a una persona que tiene pareja (aunque no te lo diga)

Te escribe frecuentemente

Busca cualquier pretexto para escribirte de forma amistosa y no necesariamente a escondidas. Cuando un hombre que se encuentra en una relación sentimental se siente atraído por otra mujer, tratará de acercarse a ella bajo el argumento de que “le cae bien” e incluso podría ser completamente transparente con su pareja al mostrarle los mensajes que le envía. De esta forma no pone en peligró su relación ni rompe el vínculo de confianza que tiene con su pareja, pero tampoco pierde contacto contigo.



Te cuenta sus intimidades

En poco tiempo te has vuelto la persona de confianza a la que le cuenta todo, incluso cosas relacionadas con sus problemas sentimentales. Eres consciente de que habla mucho contigo a pesar de que tiene pareja, sin embargo, los temas que más tocan son casuales, como qué están haciendo, cómo les fue en su día, qué lugares visitaron, etc. Esa persona se siente completamente cómoda contigo y es más que evidente.

Señales de que una persona se está enamorando de ti aunque tenga pareja

Compara a su pareja contigo

Aunque sea de mal gustoo, en ocasiones te habla sobre los defectos de su pareja e incluso llega a compararla contigo, recalcando algunas de tus cualidades y virtudes. Esto es una forma indirecta de decirte cuánto le gustas.



Te mira diferente

No es necesario describir cómo son las miradas de enamoramiento. Cuando hay amor y atracción de por medio, la mirada cambia de forma automática y se vuelve intensa, especial y misteriosa. Si le gustas, seguramente lo descubrirás mirándote fijamente en más de una ocasión.

Señales de que una persona se está enamorando de ti aunque tenga pareja Foto: Getty Images

Busca tenerte cerca

Ya que ha logrado acercarse a ti, buscará invitarte a diferentes planes ya sea solo o con su pareja, con el pretexto de que son amigos. Su coartada es que también te vuelvas amiga de su pareja sentimental para que de esta forma nadie sospeche de sus sentimientos por ti.



Demuestra sus celos de una forma particular

Debido a que tiene pareja y no un vínculo sentimental contigo, cuando le cuentas que has salido con alguien más o que estás comenzando un romance con cierta persona, no es directo ni te hace saber lo molesto que está, pero se aleja de ti, cambia su actitud o quizá te dice que esa persona no es la adecuada para ti.