Señales de que un hombre tiene baja autoestima y todas están relacionadas a su desempeño sexual

Para los hombres la vida sexual tiene un fuerte impacto en todos los otros ámbitos de su vida, cuando tienen padecimientos que afectan sus erecciones o el tiempo que duran en la cama estos también se ven reflejados en sus estados de ánimo y autopercepción, ya que su masculinidad y la confianza en sí mismos está ampliamente relacionada a su desempeño sexual.

Estas son las señales de que un hombre tiene baja autoestima

Si conoces a un hombre con estos síntomas es muy probable que te encuentres ante una persona con baja autoestima.

Búsqueda constante de aceptación

Un hombre que busca constantemente ser aceptado y validado por las personas que lo rodean es un síntoma de baja autoestima, es decir, ese hombre no le es fiel a sus valores e ideas ya que puede moverlas fácilmente de horizonte si eso implica el sentimiento de pertenencia a un grupo.

Los hombres con baja autoestima suelen tener manifestaciones de machismo en forma de chistes y bromas para que los hombres cercanos le otorguen su aprobación.

Comparación con otros hombres

Los hombres con baja autoestima tienen una obsesión con medirse todo lo que sea medible, por ello se comparan constantemente con otros hombres, aunque esto sólo puede desencadenar en sentimientos de frustración, envidia y recelo.

Evitan salir de su zona de confort

Los hombres con baja autoestima no tienen confianza en sí mismos, por ello es casi imposible que se arriesguen a salir de su zona de confort, eso implica, por ejemplo, no poder soltar relaciones pasadas porque ligarse a una mujer desde cero implica grandes retos para ellos que no están dispuestos a enfrentar.

Autocrítica excesiva

Otra característica es que suelen ser muy autoexigentes y minimizan cualquier logro o satisfacción de su vida mientras ponderan sus defectos y errores lo cual merma la seguridad en sí mismos.

Además, este sentimiento de insatisfacción se manifiesta como enojo o irascibilidad, por ello es importante que te mantengas al margen incluso si es una persona a la que quieres mucho.

No aceptan reconocimientos

Para las personas con baja autoestima aceptar un elogio es algo muy parecido a ser la burla de los demás, su sentimiento de insatisfacción no les permite sentirse lo suficientemente capaces de hacer algo que sea digno de reconocimiento.

Pensar en tener un orgasmo con una persona que no reconoce sus triunfos es prácticamente imposible, ya que no se siente con la capacidad de cumplir las expectativas puestas en la cama.