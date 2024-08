Señales de que le gustas a un hombre menor que tú

Un hombre tiene algunas formas particulares de demostrar que le gusta una mujer mayor que él

Para el amor no hay edad, es por eso que cada vez más mujeres deciden salir con hombres menores que ellas. La profesora del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de Canadá, Milaine Alarie, reveló en el artículo “Sleeping With Younger Men: Women’s Accounts of Sexual Interplay in Age-Hypogamous Intimate” que existen distintas razones por las que puedes sentir atracción por los hombres más jóvenes que tú:



Eres madura, independiente y tienes un carácter dominante.

Buscas una oportunidad para tener un mejor desempeño —y placer sexual— en la cama.

Por su parte, los hombres se sienten atraídos por las mujeres maduras debido a que suelen ser estables e independientes.

“Los hombres se sienten seguros con mujeres mayores, exitosas y que ya tienen conocimiento de la vida”, explicó la psicóloga Laura González para El País. “Para todos es claro que la experiencia de las mujeres mayores en cuanto al sexo es otra ventaja que atrae a los hombres. Experimentadas y sabiendo lo que quieren, las mujeres más maduras no dudan sobre lo que esperan en el sexo y saben bien cómo complacer y enloquecer a un hombre en la cama”, añadió.

Pero ¿cómo descifrar si le gustas a un hombre menor?

Señales de que le gustas a un hombre más joven que tú

Atención constante

Te envía mensajes de forma frecuente, te busca para entablar una conversación o te llama para saber como va tu día. En general, hace un esfuerzo notorio de que le interesa estar en contacto contigo.

La poderosa razón por la que te atraen los hombres menores Demarest Films



Gestos de cuidado

A pesar de que es más joven, muestra interés y preocupación por ti. Aunque sepa que eres una mujer independiente que se vale por sí misma, siempre te ofrece su ayuda y te hace saber que está disponible para ti si lo necesitas.

Te admira

Al ser menor que tú, sabe que tienes más experiencia y conocimientos en diferentes campos, lo que valora y respeta de forma genuina. Se siente atraído por tu madurez y por tus experiencias de vida.

¿Qué tan probable es que funcione una relación con un hombre mucho menor que tú? Amazon Prime

Busca impresionarte

No quiere que lo veas como alguien inmaduro por el hecho de ser menor que tú, así que existe la posibilidad de que te intente impresionar mostrando en lo que es bueno.

Hace comentarios sobre la edad

Para tratar de normalizar el hecho de que seas mayor, menciona la diferencia de edad de forma positiva e incluso hasta con cierto humor. Es su forma de hacerte saber que no le molesta tener menos años que tú.