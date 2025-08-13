Suscríbete
Amor y Sexo

¿Por qué te da comezón en la zona íntima después de tener relaciones?

Conoce la razón detrás de esa incomodidad que puede llegar después de tener relaciones íntimas

August 12, 2025 • 
María Dávalos
comezon-en-la-zona-intima.jpg

Razones por las que sientes comezón después de tener relaciones íntimas

Getty Images

Después de hacer el amor, lo que puede arruinar por completo el momento es esa incómoda comezón que puede surgir en la zona íntima sin razón aparente. Puede que la primera vez lo pasaras por alto, pero cuando ya es algo constante, es una señal de tu cuerpo que debes atender.

Las razones pueden ir desde fricción a poca lubricación; en los casos en que la molestia es intensa o viene acompañada de otros síntomas como flujo inusual, mal olor, dolor al orinar o fiebre, es momento de ir con un especialista para encontrar la causa de origen. Mientras tanto, para darte un poco de tranquilidad, aquí te dejamos algunas de las causas más comunes de esta incomodidad que no están relacionadas con infecciones.

Causas comunes de la comezón post-sexo

Fricción y poca lubricación

Cuando hay poca lubricación (natural o con lubricante), aumenta la fricción y se irrita la piel de la vulva o la vagina, lo que puede provocar comezón temporal.

Sequedad vaginal

La sequedad puede suceder por cambios hormonales, como efecto secundario a ciertos medicamentos o incluso el uso de productos que resecan.

Alergia o sensibilidad a condones y lubricantes

El látex y algunos componentes químicos en los lubricantes pueden irritar o causar una reacción alérgica que genera comezón, enrojecimiento e hinchazón.

Alergia al semen

Por absurdo que aparezca, es una condición real que afecta a muchas personas debido a que algunos componentes del semen pueden provocar una reacción alérgica que podría desencadenar comezón, ardor, enrojecimiento e hinchazón.

Recuerda, en caso de que esta incomodidad sea algo persistente, no recurras a remedios caseros; la mejor solución siempre será recurrir a los profesionales de la salud para que te den un diagnóstico adecuado a tu cuerpo y necesidades.

María Dávalos
María Dávalos
