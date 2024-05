Señales de que él no quiere nada serio contigo

A veces las señales de que él no quiere nada contigo son claras, pero preferimos ignorarlas, así que pon atención a este listado y pregúntate si realmente vale la pena esperar…

Una de las principales dificultades de las relaciones modernas es que se viven con mayor libertad y menos compromiso, aunque se sabe que la comunicación es un factor fundamental para lograr relaciones menos conflictivas y más sanas, en realidad parece que la tendencia es no entablar ninguna otra intimidad que no sea sexual.

Si aún no te animas a preguntarle abiertamente hacia donde va su relación, hoy en Cosmopolitan tenemos para ti el listado de señales inconfundibles que lanza él cuando no quiere nada serio contigo.

Falta de compromiso

Evade la posibilidad de tener planes juntos y ‘no quiere ponerle etiquetas’ para que todo fluya, pues este es el síntoma más evidente de que no quiere nada serio contigo. Si no es suficiente, tenemos otras 4 señales para que abras los ojos de una vez.

Comunicación débil

Si llevan ya un tiempo conociéndose y aún no tiene la confianza para pedirte que se vean y mucho menos para definir el estatus de su relación, es hora de que sepas que no va para ningún lado.

Eres un fantasma

Su circulo cercano sabe que existes, pero él nunca te ha presentado con ellos y es porque no te considera una parte importante de su vida, al menos no lo suficiente para que sus seres queridos sepan quién eres.

Evita hablar del futuro

Si utiliza frases como ‘dejemos que esto fluya’, en realidad no ve una perspectiva a largo plazo contigo. No pierdas tu tiempo si tú quieres entablar una relación como la que te mereces.

Hablas de sus propios planes contigo

A las mujeres sí nos gustan los hombres independientes, pero si habla abiertamente contigo sobre sus planes a futuro en el corto, mediano y largo plazo y estos te excluyen, realmente sólo eres una amiga más, en el escenario más prometedor.