Señales de alerta de que tienes una amistad tóxica

Las relaciones personales se vuelven complejas conforme pasa el tiempo y a veces las señales de que tienes una amistad tóxica no son tan claras, aprende a identificarlas...

La amistad es uno de los vínculos más importantes y desinteresados de nuestra vida, cuando hacemos click con alguien, sabemos que su presencia en nuestra vida traerá buenos momentos y buenos recuerdos, sin embargo, también hay relaciones de amistad que se tornan perversas con el tiempo.

En muchas ocasiones estas relaciones pervertidas lanzan algunas señales que son sutiles y quizá difíciles de detectar, pon atención y recuerda si alguna vez has notado una de todas estas en tu amistad.

Hay humillaciones

A forma de broma o disfrazadas de consejos y preocupaciones sinceras por ti, hay comentarios hirientes en su relación. Si critica tus gustos, decisiones o forma de ver la vida, pero además lo hace en público, ten cuidado. Probablemente no sea un vínculo que valga la pena conservar.

Tus confidencias no están a salvo

En todas las relaciones de amistad debe prevalecer la confianza. Si has detectado que tu amiga cuenta tus confesiones, secretos o preocupaciones que has compartido con ella, seguramente no es un vínculo que deberías mantener.

De hecho, es muy común que la pareja de tu amiga esté al tanto de tus más íntimos secretos.

Sus disculpas no son sinceras

Si al confrontar sus actitudes minimiza tu indignación y se disculpa sin muchas intenciones de mejorar y reforzar su vínculo, lo mejor es que huyas antes de que eso termine mal.

Sus disculpas no son sinceras Getty images

Te irrita

Confía en tu intuición, si una persona tiene actitudes que parecen no ser muy significativas, pero que te irritan, no estás siendo exagerada. Simplemente, la irritabilidad es un mecanismo emocional que te está indicando incomodidad, ponle atención.

No te sientes apoyada

Todos y todas tenemos nuestras propias preocupaciones, sin embargo, una amistad tóxica sólo está presente en los buenos momentos, dejando de lado su relación de amistad en los momentos difíciles. Créelo, para todo hay tiempo.

Impone su visión

Si se molesta contigo y te hace sentir mal cuando no estás de acuerdo con ella, es muy probable que estés siendo víctima de un chantaje. La amistad entre dos personas adultas debe ser madura y comprensiva.

Impone su visión señales de que tienes una amistad tóxica Getty images

No te incluye en sus planes

Simplemente no figuras como una de sus personas imprescinibles y eso se nota. Si está organizando su próximo cumpleaños y te avisa a última hora, lamentamos decirte que no formas parte de su círculo cercano.

El esfuerzo siempre viene de ti

Cuando hacen planes para verse siempre eres tú quien la busca y quien mueve cielo, mar y tierra para concretar esa cita, muy probablemente es porque no le importa o no le interesa, pero se siente comprometida de algún modo.

Recuerda que donde no es mutuo, simplemente no es.

No se alegra por tus logros

Es muy sencillo identificar cuando alguien se alegra por ti y tus logros, pero a la inversa es más visible: cuando no se alegra por ti es una clara señal de que no le interesa tu bienestar.