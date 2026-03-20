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Amor y Sexo

¿Sabías qué autocomplacerte antes de una cita te hace más atractiva?

Descubre por qué un orgasmo antes de tu cita puede ser el mejor accesorio de belleza. La ciencia de la dopamina y la seguridad en ti misma.

Marzo 20, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer atractiva y segura son top morado

¿Por qué autocomplacerte antes de una cita te hace más atractiva?

Getty Images

¿Tienes el outfit perfecto pero los nervios te están matando? Don’t panic! Antes de aplicarte el labial, tenemos una tarea para ti que requiere menos de 15 minutos y cero ropa. Sí, hablamos de un solo sex session. No es solo por placer, es por pura estrategia de conquista.

El efecto post-orgasmo

La Dra. Beverly Whipple, famosa sexóloga, afirma que el orgasmo libera un cóctel de neuroquímicos que afectan directamente tu comportamiento social.

Adiós ansiedad

La liberación de oxitocina y dopamina reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Llegarás a la cita relajada, sin esa energía de “desesperación” que a veces nos traiciona.

Seguridad corporal

Al conectar con tu propio placer, envías una señal a tu cerebro de que eres dueña de tu cuerpo. Esa autoconfianza se proyecta como un aura de seguridad que ellos encuentran irresistible.

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Claridad mental

El “clímax” despeja la mente. Estarás más presente en la conversación y menos preocupada por "¿qué estará pensando de mí?”.

Brillo natural

La circulación sanguínea aumenta durante la excitación, dándote un sonrosado natural en las mejillas y labios que ningún blush puede imitar.

Un orgasmo a solas es el mejor tratamiento de belleza. Sal de casa sintiéndote una diosa que ya está satisfecha; así, lo que pase en la cita será solo un extra delicioso.

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