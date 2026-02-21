Suscríbete
Amor y Sexo

Razones por las que te conviene que tu novio sea gamer

Descubre por qué el hobbie de los videojuegos de tu pareja es la clave para una relación más estable y segura

Febrero 21, 2026 • 
Scarlet Valencia
novio gamer

Darren Robb/Getty Images

Si tu novio es gamer, ¡ya ganaste! Pero aceptémoslo: a veces el sonido de los disparos o los motores en la sala puede ser desesperante, tranquila, es momento de ver el panorama completo y una de las mejores noticias para tu paz mental y la estabilidad de tu relación, te lo digo por experiencia. Lee hasta el final porque te dejo unos tips que amarás.

Primero que nada y lo que más nos suele importar: sabes exactamente dónde está. Mientras otros están fuera con el “amigo mala influencia”, que seguro terminará llevándolos a un lugar que no te va a gustar, el tuyo está a dos metros de ti “salvando el mundo” ¡Y qué mejor!

A eso súmale el tiempo de calidad para ambos. Su momento de juego es tu pase libre para ponerte esa mascarilla, leer tu libro favorito o avanzar en tus proyectos sin interrupciones. Te regala el espacio necesario para que no te sientas sofocada y puedas cultivar tu propia independencia mientras él sube de nivel.

También te interesa...
12-propósitos-para-cumplir-en-pareja.jpg
Wellness
12 propósitos para cumplir en pareja
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan
¿Eres-compatible-con-tu-pareja.jpg
Wellness
¿Eres compatible con tu pareja?
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan

Todas queremos un hombre que resuelva y esas habilidades las potencian los videojuegos. Completar misiones requiere de estrategia, paciencia y mucha coordinación. Según diversos estudios de psicología aplicada al ocio, los gamers suelen desarrollar una mejor tolerancia a la frustración y una capacidad de análisis más rápida, habilidades que, créeme, vas a agradecer cuando tengan que resolver un conflicto de pareja o planear un viaje.

Lidiar con el trabajo y la vida diaria, puede ser agotador, y cada quien tiene su forma de “anestesiarse” un poco. Que él elija los videojuegos es una manera segura de liberar dopamina y desconectarse del caos exterior sin recurrir a hábitos autodestructivos. Un novio feliz y relajado es mejor compañía que uno estresado y de mal humor.

Vamos a ser realistas. Salir de fiesta cada fin de semana sale caro para la cartera y para la salud. Su inversión en un juego nuevo le dura meses de entretenimiento en casa, lo que significa más presupuesto para esas cenas especiales o esos viajes que tú quieres hacer, donde ambos estén presentes al 100%.

videojuegos-pareja

Tips extra

Si tú también quieres unirte a sus aventuras gamers, sé espectadora y ayúdale a resolver misiones complejas; muchas veces cuatro ojos son mejores que dos. Y si quieres una experiencia más inmersiva, proponle comenzar un juego para ambos. Te recomiendo “It Takes Two”; galardonado como el juego del año en 2021, este juego es perfecto para poner a prueba su complicidad y de paso aumentar su tiempo de calidad juntos.

Así que ya sabes, la próxima vez que lo veas con el control en la mano, dale un beso y disfruta de tu tiempo libre.

videojuegos vida en pareja parejas exitosas
Scarlet Valencia
Te sugerimos
4 Suplementos que toda mujer necesita
Amor y Sexo
7 suplementos que deberías empezar a tomar antes de quedar embarazada (según expertos en fertilidad)
Febrero 20, 2026
 · 
Leilani Aviles
pareja en cama
Amor y Sexo
¿Que les gusta a los hombres en el sexo?
Abril 05, 2025
 · 
María Dávalos
hombres-opinan-pareja-martubación-sexo.jpg
Amor y Sexo
Así se sienten los hombres cuando su pareja se masturba (o usa sex toys) durante el sexo
Junio 22, 2020
 · 
Cosmopolitan
¿Cómo funciona la anatomía del 'deseo masculino'?
Amor y Sexo
¿Cómo funciona la anatomía del ‘deseo masculino’?
Noviembre 29, 2015
 · 
Cosmopolitan