Razones por las que te conviene que tu novio sea gamer

Si tu novio es gamer, ¡ya ganaste! Pero aceptémoslo: a veces el sonido de los disparos o los motores en la sala puede ser desesperante, tranquila, es momento de ver el panorama completo y una de las mejores noticias para tu paz mental y la estabilidad de tu relación, te lo digo por experiencia. Lee hasta el final porque te dejo unos tips que amarás.

Primero que nada y lo que más nos suele importar: sabes exactamente dónde está. Mientras otros están fuera con el “amigo mala influencia”, que seguro terminará llevándolos a un lugar que no te va a gustar, el tuyo está a dos metros de ti “salvando el mundo” ¡Y qué mejor!

A eso súmale el tiempo de calidad para ambos. Su momento de juego es tu pase libre para ponerte esa mascarilla, leer tu libro favorito o avanzar en tus proyectos sin interrupciones. Te regala el espacio necesario para que no te sientas sofocada y puedas cultivar tu propia independencia mientras él sube de nivel.

Todas queremos un hombre que resuelva y esas habilidades las potencian los videojuegos. Completar misiones requiere de estrategia, paciencia y mucha coordinación. Según diversos estudios de psicología aplicada al ocio, los gamers suelen desarrollar una mejor tolerancia a la frustración y una capacidad de análisis más rápida, habilidades que, créeme, vas a agradecer cuando tengan que resolver un conflicto de pareja o planear un viaje.

Lidiar con el trabajo y la vida diaria, puede ser agotador, y cada quien tiene su forma de “anestesiarse” un poco. Que él elija los videojuegos es una manera segura de liberar dopamina y desconectarse del caos exterior sin recurrir a hábitos autodestructivos. Un novio feliz y relajado es mejor compañía que uno estresado y de mal humor.

Vamos a ser realistas. Salir de fiesta cada fin de semana sale caro para la cartera y para la salud. Su inversión en un juego nuevo le dura meses de entretenimiento en casa, lo que significa más presupuesto para esas cenas especiales o esos viajes que tú quieres hacer, donde ambos estén presentes al 100%.

Tips extra

Si tú también quieres unirte a sus aventuras gamers, sé espectadora y ayúdale a resolver misiones complejas; muchas veces cuatro ojos son mejores que dos. Y si quieres una experiencia más inmersiva, proponle comenzar un juego para ambos. Te recomiendo “It Takes Two”; galardonado como el juego del año en 2021, este juego es perfecto para poner a prueba su complicidad y de paso aumentar su tiempo de calidad juntos.

Así que ya sabes, la próxima vez que lo veas con el control en la mano, dale un beso y disfruta de tu tiempo libre.