¿Qué tipo de apego tienes en tus relaciones?

La teoría del apego explica que la forma en la que nos relacionamos de adultos tiene mucho que ver con los vínculos que formamos desde la infancia, y aunque suene lejano, la realidad es que ese estilo de apego se refleja constantemente en cómo amamos, cómo reaccionamos ante el conflicto y qué tanto confiamos en la otra persona.

Conocer tu estilo de apego no es para etiquetarte, sino para entender mejor tus patrones y, si hace falta, trabajar en ellos.

Apego seguro

Si te sientes cómoda con la intimidad, confías en tu pareja sin necesidad de estar validando constantemente la relación, y puedes expresar lo que sientes sin miedo a que eso aleje al otro, probablemente tienes un apego seguro. Las personas con este estilo suelen manejar el conflicto de forma más calmada y no dependen de la aprobación constante para sentirse bien en la relación.

Apego ansioso

Si sueles necesitar mucha validación, te preocupa que tu pareja se aleje aunque no haya una razón clara para pensarlo, y revisas el celular esperando una respuesta con más ansiedad de la que quisieras admitir, es probable que tu apego sea ansioso. Este estilo suele generar miedo al abandono y una necesidad constante de confirmar que la relación está bien.

Apego evitativo

Si te cuesta trabajo abrirte emocionalmente, prefieres mantener cierta independencia incluso dentro de la relación, y sientes que la cercanía excesiva te agobia más que te reconforta, probablemente tengas un apego evitativo. Las personas con este estilo suelen priorizar su espacio personal y a veces evitan la intimidad emocional como mecanismo de protección.

Apego desorganizado

Si sientes que a veces buscas mucha cercanía y otras veces necesitas alejarte por completo, y tu forma de amar se siente contradictoria entre el deseo de intimidad y el miedo a ella, es probable que tu apego sea desorganizado, un estilo que combina características del ansioso y del evitativo, generalmente relacionado con experiencias tempranas más complejas.

Lo importante es lo que haces con esta información

Ningún estilo de apego es una sentencia definitiva, y conocerlo es justo el primer paso para entender por qué reaccionas de cierta manera en tus relaciones y, si lo necesitas, empezar a trabajar en construir vínculos más seguros y sanos con quienes amas.