¿Que tan cierto es que los hombres le temen al compromiso?

Todas necesitamos a alguien para desahogarnos y qué mejor que hacerlo con este bombón tan sexy como sensible, dispuesto a contestar desde su experiencia y con total sinceridad nuestras dudas sobre las relaciones y el amor. Envíale sin temor tus preguntas, él las espera y quiere responderte. Si necesitas inspirarte, observa sus ojos color miel y piérdete en esa mirada…

Por: Pedro Prieto

¿Qué tan cierto es que los hombres le temen al compromiso?

@NATALIA

Todo es cierto. Hay mucha gente que parece tener alergia a comprometerse con alguien. Ni hablemos, entonces, de ver un anillo de compromiso… ¡Creo que en ese caso les explotaría la cabeza! El objetivo es identificar de dónde viene ese miedo. A veces, en la niñez pudo ocurrir algo que nos marcó de tal manera que nos queda dicho rasgo, como el divorcio de nuestros papás. Muchos factores pueden alimentar ese temor, pero ninguno sirve como pretexto o excusa. Somos dueños de nuestros miedos y vida. Es responsabilidad nuestra el superar- los y seguir adelante para servir de ejemplo a las generaciones que vienen. ¿Qué dices? ¿Te comprometes a vencer tus miedos?

¿Los hombres sienten amor paternal como las mujeres?

@ A R I

Pues hay de todo. En mi caso sí lo tengo y muy desarrollado, veo a una princesita y se me cae la baba. Creo que los hombres lo tenemos, va unido a nuestro ADN, solo que en algunos está más presente o evolucionado. Mi pregunta es: ¿habrá alguna mujer a la que no le guste ver a un hombre con una carriola y jugando con su niña? (¿Ves?, se me volvió a caer la baba solo de pensarlo…).

¡No entiendo la mente femenina! ¿Cuál es el secreto para lograrlo?

@JAIME

¡Tratar de entenderlas es el mayor error heredado a través de los años! Todos los hombres se rompen, o nos rompemos, la cabeza en algún momento de nuestras vidas intentando descifrarlas cuando lo que debemos hacer es amarlas. Ten siempre en cuenta que la mente y el cuerpo femenino son y serán diferentes al masculino. Por eso, no busques una similitud entre tu forma de pensar y la de ellas, pues nos ganan, están en un nivel superior en ese sentido. Solo míralas, escúchalas, conversa y ámalas. No trates de buscar un significado, una razón a algún sentido que, posiblemente, no tiene. Muchas veces es mejor saber amar que tener razón. Tú disfruta el presente, el “ahora”, pues es lo único real que tenemos. ¡No debemos desperdiciar esa oportunidad única!

Mi ex me propuso una relación abierta para ver qué pasa. ¿Qué hago?

@EVA

¿A ver qué pasa? (risas). Pues tienes dos opciones: dejar que pase lo que tenga que pasar o hacer que pase lo que quieres que suceda. ¿Eres protagonista de tu vida o solo una espectadora? Habla contigo y busca qué es lo que te apetece a ti. Que nadie te diga lo que debes hacer y nadie te obligue a realizar lo que no deseas. Debes sentirte bien contigo misma y, para eso, nuestra intuición es una herramienta infalible. Un primer paso para identificar lo que buscas es preguntarte qué hacer. Te digo, debes ser tú quien decida y verás que todo lo que pasa será positivo para ti. No es ego, yo lo llamo “amor propio”.

¿Un hombre puede cambiar por amor?

@BRENDA

El enamoramiento, dice la ciencia, es un conjunto de efectos químicos que se producen en el cerebro y repercuten en el corazón. Más que cambiar, yo diría que el sentimiento le puede afectar de manera favorable durante el tiempo que le dure el flechazo, propiciando determinados comportamientos, pero después volverá a ser el de siempre; su esencia saldrá a flote cuando esa etapa acabe, y es ahí cuando verás cómo es él en realidad. O como se dice aquí: “Sacará el cobre”. Sin embargo, lo importante es que no trates o quieras cambiar a alguien. Aceptar la esencia de cada uno te llevará a lo más alto del sentimiento: algunos llaman “amor divino” cuando quieres a alguien por el simple hecho de que exista. Los papás y los abuelos saben mejor que nadie de lo que hablo…

#MiembrosXCosmo

¿Quiénes son más chismosos: los hombres o las mujeres?

LALO SANTAMARINA

EL GALÁN

Los hombres somos más chismosos que las mujeres, y hasta que las quimeras.

NEGRO ARAIZA

EL CÍNICO

Obvio las mujeres… ¡Los hombres solo somos más comunicativos!

BURRO VAN RANKIN

EL CHAVORRUCO

Creo que los hombres, pero solo en unas cosas, y las mujeres se reservan cosas más privadas que los hombres.

MAU MANCERA

EL FOREVER ALONE

Somos iguales, lo que varía es la forma de contar los chismes: nosotros vamos al grano y no aderezamos tanto los hechos, mientras las mujeres gozan contar cada detalle.

PAUL STANLEY

EL VALEMADRES

¡Los hombres! Disfrutamos contar nuestras conquistas y pendejad*s, siempre con un pacto de no decirlo, pero se sabe que lo que se cuenta no se quema.