¿Qué son las mentiras blancas en una relación? (Y por qué no son inofensivas)

De acuerdo con psicólogos y especialistas en relaciones, en el ámbito amoroso las mentiras no se perciben de la misma manera: algunas implican un engaño consciente y evidente, mientras que otras se presentan como gestos aparentemente “inofensivos”.

Sin embargo, que parezcan pequeñas o bien intencionadas no significa que estén libres de consecuencias; incluso estas pueden generar un impacto negativo en la relación, se trata de las mentiras blancas, que no son tan inofensivas como parecen.

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¿Qué son las mentiras blancas en las relaciones?

Las mentiras blancas son pequeñas distorsiones de la verdad que, en teoría, buscan evitar conflictos, proteger sentimientos o suavizar una situación incómoda. Pero, ¿realmente cumplen ese propósito?

Y aunque en apariencia, parecen mecanismos de convivencia saludable, su impacto a largo plazo puede ser más profundo de lo que se cree.

¿Cómo afectan las mentiras blancas a las relaciones de pareja?

Más allá de las mentiras, el problema radica en lo que representan, pues cuando recurres constantemente a estas “pequeñas” omisiones o alteraciones a la verdad, comienzas a construir sin darte cuenta, una dinámica donde la honestidad deja de ser la base de su relación.

Con el tiempo, esto puede terminar en una desconexión emocional, pues dejas de relacionarte con tu pareja desde la autenticidad, pues te conviertes en una versión editada de quien realmente eres o quieres ser.

Por otra parte, debes tomar en cuenta que las mentiras, por muy blancas que sean, suelen acumularse, y en un intento por evitar conflictos, pueden transformarse en una cadena de silencios y verdades a medias, que cuando salen a la luz, las mentiras generan una sensación de exclusión en el otro.

Recuerda que los desacuerdos, la incomodidad y las conversaciones difíciles son, en muchos casos, oportunidades para fortalecer el vínculo, y las mentiras blancas, aunque al principio parecen soluciones inofensivas, a la larga pueden debilitarlo o incluso terminarlo.

¿Cómo afectan las mentiras blancas a las relaciones de pareja? Getty Images

¿Cómo evitar las mentiras blancas en la relación?

Evitar las mentiras blancas en una relación no se trata de volverse brutalmente honesto sin filtro, sino de construir una forma de comunicarse donde la verdad y la empatía puedan convivir.

En una relación no se trata de evitar la incomodidad, sino de aprender a tolerar esas pequeñas diferencias o conflictos, en lugar de esquivarlas, la clave está en crear un espacio seguro donde se puedan poner sobre la mesa con cuidado y respeto el uno por el otro.