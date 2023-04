Típico: pasas una mala noche porque soñaste que tu pareja te fue infiel y al despertar no quieres ni verl@. Y es que los sueños tienen el poder de despertar fuertes emociones y sentimientos; ¿se trata de una premonición?, ¿es quizá una señal de que esa persona te está engañando?

Debes recordar que los sueños no tienen un significado literal, pero sí están relacionados con tu subconsciente y con tus inseguridades y emociones más profundas. Estas son algunas de las posibles razones por las que sueñas que tu pareja te es infiel.

También lee: 5 Curiosidades sobre los sueños

¿Qué significa soñar que tu pareja te es infiel?

Desconfías de esa persona

Si has sido víctima de engaños e infidelidades en el pasado, es muy normal que con tu actual pareja te sientas insegura, pues tu cicatriz no ha sanado y sigues sintiéndote vulnerable. Tienes miedo de que esa persona se vaya de tu lado, te mienta o peor aún, se fije en alguien más. Estos sueños —o mejor dicho pesadillas—, son una forma en la que liberas emociones almacenadas en tu sobconsciente.

Si este es tu caso, es momento de que tengas una conversación con tu pareja y le hagas saber cómo te sientes; recuerda que la confianza es una de las principales bases de las relaciones sentimentales.

Cómo detectar microviolencias en tu relación

Foto: Getty Images

Inseguridades a nivel personal

Otra de las posibles razones por las que con frecuencia sueñas que eres víctima de infidelidad, es tu autoestima. Los expertos señalan que si no tienes suficiente confianza en tu mism@, puedes llegar a sentir que no eres lo suficientemente buen@ para esa persona. Esta falta de seguridad y baja autoestima te llevan a no ser consciente de tus virtudes y de los aspectos que te hacen ser unic@.

Si hablar directamente con tu pareja sobre esta situación no te hace sentir mejor, puedes buscar la ayuda de un especialista para que te ayude a trabajar en tu salud emocional.

Distanciamiento

¿Sientes que tu pareja y tú se han distanciado a nivel físico y emocional durante las últimas semanas? Esto podría ser la causa de tus sueños relacionados con infidelidad. La comunicación es clave en una relación sentimental, sin ella no hay complicidad ni conexión. No dejes que pase más tiempo y soluciona en cuanto antes los problemas que los están llevando a distanciarse.

Celos

Si sueñas que te es infiel con una persona en específico, quizá tu pareja tiene un amigo o amiga que no te da confianza; es entonces cuando debes comenzar a preguntarte, ¿qué te preocupa de esa persona? Puede ser que sea la forma en la que se desenvuelve con tu pareja o la manera en que busca cercanía. En otros casos esto también puede estar relacionado con que encuentres admirable a esa persona; quizá haya algo que quieras imitar de él o ella.

Si te preocupa la forma en la que tu pareja se relaciona con algún amigo o amiga en específico, es momento de que hables sobre el tema y juntos encuentren una solución.