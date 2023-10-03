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Amor y Sexo

¿Qué significa regalarle flores azules a los hombres el 3 de octubre?

El 3 de octubre es el día en el que se le regalan flores azules a los hombres, pero ¿por qué?

Octubre 03, 2023 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Qué significa regalarle flores azules a los hombres el 3 de octubre?

Getty Images

Te decimos por qué debes sorprender a tu novio con flores azules este 3 de octubre y qué significa

El 21 de septiembre fue bautizado como el día en el que se le regalan flores amarillas a las mujeres, pero debes saber que ellos también tienen un día especial en el que reciben flores, pero azules. Y es que resulta que el 3 de octubre se celebra el Día del Novio en México y en algunos países de Latinoamérica, por lo que se acostumbre regalar flores azules a los hombres. Pero ¿qué significa realmente sorprendenderlo con este detalle?

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Por qué se le regalan flores azules a los hombres el 3 de octubre

¿Por qué flores azules y no chocolates o globos? Empecemos por el significado del color azul en una relación: representa la tranquilidad, la pureza, la lealtad, la confianza, la armonía y la empatía. Con este detalle, estás dejándole claras tres cosas:

Siempre le serás fiel

La lealtad es parte fundamental de su noviazgo y siempre podrá confiar en ti, pues las mentiras y los engaños no existen entre ustedes. Con las flores azules le estás dando a saber que eres una persona fiel y que jamás lo traicionarás.

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Confías en él

Le entregas tu vulnerabilidad porque sabes que jamás romperá tu corazón. Es una forma de darle a entender que le entregas tu corazón y que confías plenamente en que no te engañará ni decepcionará.

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¿Qué significa regalarle flores azules a los hombres el 3 de octubre?

Duplass Brothers Productions

Te da paz

Dicen que “donde sientas paz, ahí es”. Y es que pocas personas logran transmitirte su energía positiva a través de su lealtad y fidelidad. Darle flores azules significa que estar a su lado te hace ser una mejor persona.

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¿Qué significa regalarle flores azules a los hombres el 3 de octubre?

Pexels

3 de octubre flores azules flores
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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