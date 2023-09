¿Qué significa que un hombre te haya dejado de escribir?

¿Qué razones tiene un hombre para dejarte de hablar? Aquí algunas de las principales teorías de las mujeres

Tu crush finalmente te invitó a salir, tuvieron una primera cita de película y la segunda fácilmente la superó porque la química entre ustedes fue evidente. Los temas de conversación no faltaron y la plática fluyó como si se conocieran de toda la vida. Creías haber encontrado un buen prospecto, pero de pronto te dejó de escribir. De la forma más inesperada dejaste de recibir mensajes de él, y peor aún, no responde los tuyos. Ahora un desagradable seen es el protagonista de sus chats de WhatsApp. ¿Qué fue lo que pasó y por qué te dejó de escribir? Aquí te damos las razones más comunes que explican por qué un hombre te deja de buscar de la nada.

¿Qué significa que un hombre te deje de escribir?

Le tiene miedo a una relación estable

Él tampoco pudo negar que hubo mucha compenetración entre ustedes, pero quizá en sus planes iniciales no estaba tener una relación duradera o formal. Por eso, en lugar de darte la cara y ser honesto contigo ha preferido pasar de largo e ignorar el hecho de que hubo una gran química, pues sabía que la situación contigo se tornaría seria.

Conoció a alguien más

La típica y la más dolorosa: conoció a alguien que le gustó más que tú. Esto no significa que tú hayas hecho algo mal o que tu comportamiento lo haya alejado, sencillamente se topó con otra mujer con la que sintió más complicidad y prefirió no decírtelo.

Foto: Getty Images

No le interesas como pareja

Quizá en un inicio confundió la química que sintió contigo y terminó dándose cuenta de que solo son compatibles como amigos. Hay personas con las que la conexión romántica no se hace presente y puede ser que este haya sido tu caso; lamentablemente te aplicó la fantasmal en lugar de ser honesto contigo.

Se acabó el encanto

Es inexplicable, pero en ocasiones la ilusión se desvanece sin razón alguna. Muchos hombres encuentran atractivas a las mujeres que se hacen las difíciles, y una vez que logran conquistarlas pierden el interés. De acuerdo a investigaciones, las personas que se hacen del rogar resultan ser más atractivas que aquellas que toman la iniciativa o no dudan en aceptar una cita a la primera. Fue gracias a un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships que se dio a conocer que se genera cierto grado de incertidumbre cuando se desconoce si la atracción entre dos personas es recíproca; visualizar a quien te gusta como un “imposible” aumenta automáticamente tu sex appeal.