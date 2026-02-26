Suscríbete
Amor y Sexo

¿Qué significa que un hombre te busque solo de noche? La verdad sobre el ‘Booty Call’ vs el interés real

Te ayudamos a descifrar el mensaje detrás de ese '¿estás despierta?’ a las 11 PM. No te conformes con menos de lo que mereces

Febrero 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer con celular en pijama de noche

¿Qué es booty call?

Getty Images

Hay que ser honestas: un mensaje de “hola, ¿qué haces?” a las 11:30 de la noche un jueves no es una invitación a conocer tu alma. Es el clásico booty call. Y ojo, si tú también solo quieres pasar el rato, ¡adelante! El problema es cuando tú esperas flores y él solo trae... ganas.

Prioridad vs. Disponibilidad: Aprende a notar la diferencia

La diferencia entre un hombre que te ve como una prioridad y uno que te ve como una opción de última hora radica en la intencionalidad.

El interés real tiene agenda

Un hombre interesado planea. Te invita a cenar el martes para verse el viernes. Respeta tu tiempo porque entiende que tienes una vida y un trabajo.

La disponibilidad es reactiva

El “repartidor de migajas” te busca cuando se siente solo, aburrido o cuando sus otros planes se cancelaron. Su lenguaje es el "¿estás?”, el "¿qué haces?” y el “pasa por mi casa”.

Si solo eres su plan C cuando el plan A y B fallaron, es momento de que tú seas tu propio plan A. La psicología masculina es simple: invertimos tiempo en lo que valoramos. Deja de responder a deshoras y empieza a valorar tu descanso. Mereces a alguien que quiera presumirte en el brunch, no solo esconderte en las sábanas.

Te puede interesar
señales-de-que-un-hombre-no-ha-tenido-sexo-en-mucho-tiempo.jpg
Amor y Sexo
Cómo detectar si un hombre lleva tiempo sin tener relaciones íntimas
¿Quieres saber si un hombre lleva más de tres meses sin tener actividad íntima? Presta atención a estas señales...
Marzo 01, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Amor y Sexo
Cómo detectar si un hombre acaba de tener relaciones íntimas con otra mujer
Marzo 02, 2024
Amor y Sexo
Así puedes detectar si un hombre finge placer en la cama
Abril 01, 2024

qué piensan los hombres hombre ideal
Scarlet Valencia
Te sugerimos
¿Por qué te dan ganas de llorar después de tener un orgasmo.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué te dan ganas de llorar después de tener un orgasmo?
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Naked woman leaving sleeping lover
Amor y Sexo
Los riesgos emocionales de tener intimidad sin compromiso de forma recurrente
Febrero 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo detectar el breadcrumbing, ¿estás recibiendo migajas de amor.jpg
Amor y Sexo
5 señales que no notas, pero confirman que te está dando migajas de atención
Febrero 25, 2026
 · 
Scarlet Valencia
orgasmo
Amor y Sexo
¿Se puede tener un orgasmo sin sentir placer?
Mayo 21, 2025
 · 
María Dávalos