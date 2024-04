Así puedes detectar si un hombre finge placer en la cama

Toma nota, las siguientes señales revelarán si tu pareja sexual no es honesta en la cama...

Mucho se habla sobre las mujeres fingiendo los orgasmos, pero debes saber que también hay hombres que lo hace de forma recurrente. Ya sea por no decepcionar a su pareja, por mantener su virilidad o por obligación a mantener relaciones sexuales, los hombres en ocasiones hacen movimientos que simulan el orgasmo. Sin embargo, mediante alguna señales, es posible saber cuando un hombre está fingiendo en la cama.

Así puedes detectar si un hombre finge disfrutar la intimidad contigo

Grita o gime de forma exagerada

En ocasiones el dirty talk es necesario para encender la llama de la pasión en la cama y para excitar a tu pareja, pero los hombres no suelen gemir ni gritar durante la actividad sexual. Un estudio reciente de la Universidad de Leeds desveló que el sexo masculino percibe esta forma de expresión como una muestra de vulnerabilidad o debilidad, optando por reprimirla para mantener una imagen de virilidad.



La erección no es firme

Existen diversas razones por las que un hombre no tiene una erección:

No está lo suficientemente exictado

Problemas o condiciones médicas

Uso de sustancias nocivas

Otra más es que esté fingiendo estar excitado durante la actividad sexual. Esto puede estar relacionado con que su pareja sexual no le guste, o bien, puede gustarle y aún así presentar disfunción. Los problemas para excitarse pueden deberse a un cúmulo de nervios, tensión o incomodidad. Para que una erección fluya, el hombre debe sentirse totalmente relajado, cómodo y debe estar concentrado en el momento. Esta angustiada puede surgir por miedo a no rendir en la cama, a ser evaluado de forma negativa por su pareja, a que el acto no se vuelva a repetir, o bien, a ser juzgado por la forma en la que tiene relaciones.

Así puedes detectar si un hombre finge disfrutar la intimidad contigo Getty Images

No hay eyaculación

En los hombres el orgasmo suele ir acompañado de eyaculación, por lo que es muy fácil detectar si el clímax ha sido fingido. Sin embargo, también existen los orgasmos secos, aquellos que se presentan debido a los siguientes factores:



Daño nervioso debido a la diabetes, esclerosis múltiple, o una lesión en la columna vertebral

Medicamentos que tratan la presión arterial alta, próstata agrandada o trastornos de humor

Conductos de espermas bloqueado

Deficiencia de testosterona

Trastorno genético reproductivo

Cirugía láser de próstata y otros procedimientos para tratar una próstata agrandada



Habla mucho

Cuando una persona está experimentando placer, el habla se dificulta, por eso no es muy frecuente que una pareja mantenga una conversación mientras está teniendo sexo. Si notas que un hombre habla de mas durante el acto, entonces probablemente esté fingiendo sentir placer.