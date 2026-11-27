El pensamiento nunca se me había ocurrido antes, pero una vez que apareció fue imposible ignorarlo. Así que le mandé un mensaje descarado: “He estado pensando en penetrarte, ja, ja, ja”. Mi novio respondió que, conociéndome, una vez que había expresado un deseo de una manera tan abierta y directa era solo cuestión de tiempo. Y, sin duda, tenía razón.
Como era principiante, busqué consejo entre mis amigas lesbianas, quienes me pusieron al día sobre arneses y dildos. Elegí un arnés tipo panty y un dildo pequeño para principiantes. Cuando llegó, abrí el paquete como una niña que espera un regalo de Navidad, me desvestí y me puse mi nuevo juguete. Una corriente erótica recorrió mi cuerpo mientras envolvía mi mano alrededor de la firme silicona. Se sentía diferente a tocar el cuerpo de mi novio. Este pene era mío.
En ese momento, mi novio vivía en otra ciudad, así que sugerí que hiciera los preparativos necesarios por si el momento se presentaba durante su próxima visita. Y, por supuesto, así fue. Mientras nos besábamos, la expectativa flotaba en el aire. Cuando ambos estuvimos desnudos saqué una venda y cubrí sus ojos con ella. Me puse el arnés y el dildo, y le indiqué que se acercara para chuparlo. Movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo, provocándome suavemente. Hablamos de ello con anticipación y decidimos que la experiencia se sentiría más íntima si podíamos vernos. Quería que pudiéramos ver las expresiones del otro mientras yo entraba en él. Comencé con mi dedo antes de lubricar el dildo. Nos acomodamos torpemente en posición, conmigo arrodillada entre sus piernas. Respiré profundo y presioné el dildo contra su abertura. Empujé las caderas hacia adelante y comencé a entrar.
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Por lo que pareció mucho tiempo, no me moví. Después comenzamos despacio, con cuidado. Mientras me movía dentro de él observé cómo cambiaban sus expresiones. Busqué su mano y encontré su mirada mientras lo penetraba con ternura. No había ningún guion que seguir: era imposible actuar.
Por fin encontré un ritmo más estable y mis nervios comenzaron a desaparecer. Mientras sentía cómo sus músculos se tensaban y se relajaban alrededor de mí, el placer que sentía no era físico, sino algo más profundo. Después de unos minutos, me detuve. Esto nunca se trató de llegar al climax.
Pensé que lo que quería era poder, pero lo que en realidad buscaba era intimidad. Estar dentro de él no tenía que ver con dominarlo, sino con comprenderlo de adentro hacia afuera. Cuando me permitió entrar en una parte de sí mismo que se sentía vulnerable, tanto física como emocionalmente, algo cambió entre nosotros. Ahora, ambos nos habíamos visto en esa posición: abiertos, inseguros, temblando.
Él es mi esposo ahora. Esa noche todavía destaca entre todas las demás, no porque haya sido el sexo más salvaje que hemos tenido, sino porque fue el más mutuo y ninguno de los dos ha vuelto a ser exactamente el mismo desde entonces.